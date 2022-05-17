«Яндекс» прекратил производство своего самого первого гаджета и выпустил «Станцию» нового поколения. Цена, видео

«Яндекс» анонсировал умную колонку «Станция» второго поколения без аппаратной регулировки громкости и с модернизированным дизайном. Ее продажи начнутся в конце мая 2022 г. Вышедшая в мае 2018 г. оригинальная «Станция» снята с производства. Остальные модели, включая «Станцию мини» и «Станцию макс», по-прежнему остаются в рознице.

«Станция» обновилась

Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о подготовке к релизу своего нового гаджета – умной колонки «Станция» второго поколения. Оригинальная «Станция» вышла в мае 2018 г. и стала первым в истории устройством, выпущенным под брендом «Яндекс».

На момент публикации материала «Станция» второго поколения была доступна для предварительного заказа. В продажу она поступит 31 мая 2022 г., и приобрести ее можно будет во многих крупных розничных сетях, включая DNS и «М.Видео», а также в крупных российских интернет-магазинах.

По умолчанию новая «Станция» стоит 17 тыс. руб. Как сообщили CNews представители «Яндекса», колонку можно будет купить в четырех цветах – «кобальт» (синий), «антрацит» (черный), «медный» (красный) и «песочный» (бежевый). Также колонка будет доступна в комплекте с умными устройствами бренда Aqara (производит смарт-лампочки, датчики, розетки и др.) по цене 19 тыс. руб.

Новую «Станцию» будет нетрудно отличить от первого поколения

В «Яндексе» сообщили CNews, что оригинальная «Станция» образца 2018 г. снята с производства. На вопрос редакции о судьбах колонок «Станция мини» и «Станция макс» представители интернет-гиганта ответили, что обе они остаются в российской рознице. Их производство ведется в Китае, и новая «Станция» второго поколения тоже выпускается в этой стране, сообщили CNews в «Яндексе».

«Станция мини» была анонсирована в октябре 2019 г. и стала первой компактной колонкой «Яндекса». «Станция макс» представляет собой продвинутую версию обычной «Станции» первого поколения со светодиодным дисплеем и некоторыми другими особенностями. Ее дебют состоялся в ноябре 2020 г.

Главные отличия

Отличительной особенностью оригинальной «Станции» было «кольцо» на верхнем торце корпуса, позволявшее быстро настраивать уровень громкости. Во втором поколении колонки этого органа управления нет – разработчики заменили его на сенсорную панель со встроенной светодиодной подсветкой.

Оригинальная «Станция» с привычным многим кольцом регулировки громкости

На вопрос CNews о причинах отправки на покой «кольца» представители «Яндекса» ответили: «Круглый регулятор громкости с подсветкой превратился в светящуюся LED-панель, следуя современным тенденциям. Так что это решение связано с новой дизайн-концепцией устройств».

Новая колонка получила специальную акустическую решетку с апериодической структурой. За счет нее проходящий через решетку звук почти не искажается, уверяют разработчики. В дополнение к этому колонка «Яндекса» получила поддержку технологии Room Correction. Она заметно уменьшает искажения звука, связанные с акустикой помещения. В предыдущих моделях «Станций» эта технология не реализована.

Помимо этого, второе поколение «Станции» получило обновленный дизайн. Общая концепция, за исключением отсутствующей аппаратного регулятора громкости, не изменилась, но корпус стал немного более компактным.

Технические характеристики

«Станция» второго поколения поставляется с двумя широкополосными динамиками мощностью по 15 Вт. Диаметр каждого – 63,5 мм, поддерживаемый диапазон частот – от 65 Гц до 20 кГц.

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Колонка умеет воспринимать голосовые команды при помощи ассистента «Алиса». Их улавливают четыре встроенных микрофона. «Станцию» второго поколения объединить в стереопару с такой же колонкой.

Питание «Станции» осуществляется посредством разъема USB-C. Выходные характеристики блока питания: 5 В/3А, 9 В/3A, 12 В/2,92 А, 15 В/2,33 А.

Комплект с умными устройствами Aqara

В «Станцию» встроено несколько модулей беспроводной связи. В их числе Bluetooth 5.0 с поддержкой протокола LE (Low Energy), Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, диапазоны 2,4 и 5 ГГц), а также Zigbee. Вся электроника «Станции» умещается в корпусе 199х123х99 мм и вместе с ним весит около 1,5 кг. Проводных интерфейсов, за исключением USB-C для питания, у колонки нет.

Работа с умными устройствами

Поддержка протокола Zigbee в новой колонке «Яндекса» реализована для работы с умными устройствами, в том числе и с гаджетами Aqara, которые опционально входят в комплект поставки. Набор устройств включает умную лампочку, кнопку, а также датчики движения, освещения, температуры и влажности

Протокол Zigbee позволяет обмениваться данными напрямую, без подключения к интернету. Управлять устройствами или подключать их к колонке можно, в том числе, голосом. Например, чтобы «Станция» обнаружила датчик, достаточно сказать: «Алиса, найди датчик».

Новая «Станция» позволяет управлять умным домом при помощи голоса

Протокол Zigbee, как сообщал CNews, существует и развивается с 2004 г. «Яндекс» присоединился к его разработке в ноябре 2021 г.

К колонке можно подключать и другие устройства с поддержкой Zigbee – смарт-розетки, выключатели и др. В обозримом будущем второе поколение «Станции» обзаведется поддержкой протокола Matter, тоже нередко используемого в устройствах умного дома.