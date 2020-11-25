«Яндекс» выпустил мощную флагманскую смарт-колонку «Станция макс». Цена, видео

«Яндекс» создал усовершенствованную версию смарт-колонки «Станция», вышедшей 2,5 года назад. Она получила динамики большей мощности, встроенный LED-экран, пульт управления и ряд других нововведений. Оригинальная «Станция» после выхода старшей версии из розницы не исчезнет.

«Яндекс.станция» на максималках

Интернет-гигант «Яндекс» анонсировал умную колонку «Станция макс», ставшая улучшенной версией классической «Станции», вышедшей в мае 2018 г. Новинка выполнена в прежнем дизайне, но получила ряд существенных аппаратных и программных улучшений.

Главные отличия новой колонки – трехполосный звук, поддержка видео в формате 4К HDR и наличие встроенного светодиодного экрана. «Станция мини» доступна для предварительного заказа в черном и светло-сером цветовых исполнениях с 25 ноября 2020 г., а ее розничные продажи начнутся 1 декабря 2020 г. Стоимость новинки составляет 17 тыс. руб., а 2021 г. (пока без точной даты) к двум базовым оттенка корпуса «Яндекс» добавит темно-синий и темно-бордовый. Покупатели «Станции макс» получат в подарок полгода подписки «Плюс мульти», а также полгода подписки «Плюс» – в нее входят сервисы «Музыка», «Кинопоиск HD» и бонусы других сервисов «Яндекса».

Отличить новую колонку от старой можно по мини-экрану спереди

Как сообщили CNews представители «Яндекса», после релиза «Станции Макс» продажи классической «Станции» прекращены не будут, так модели относятся к разным ценовым категориям. Стоимость первой «Станции», сообщили CNews в «Яндексе», не изменится. Согласно «Яндекс.маркету», на 25 ноября 2020 г. она стоила 13 тыс. руб., хотя на старте продаж оценивалась в 10 тыс. руб.

Возможности звука и новый дисплей

«Яндекс» сохранил в «Станции макс» суммарное число динамиков – их здесь пять, как и в оригинальной «Станции». Однако их общая мощность существенно выросла – с 50 до 65 Вт.

Два новых цвета станут доступны только после Нового года

За низкие частоты в новой колонке отвечает сабвуфер на 40 Вт диаметром 88 мм, высокие частоты генерирует динамик на 15 Вт (20 мм), а средние еще пара динамиков по 5 Вт (38 мм каждый). В дополнение к ним есть один пассивный динамик. В новинке «Яндекса» реализована поддержка технологии улучшения звука Dolby Audio. Колонка воспроизводит частоты от 45 Гц до 20 кГц, имеет отношение сигнал/шум в размере 108 дБ при 10 Вт.

Светодиодный экран встроен в лицевую панель корпуса «Станции макс». Он монохромный и имеет разрешение 25х16 точек, то есть состоит из 400 светодиодов. Яркость дисплея подстраивается под освещение комнаты.

Экран здесь носит информативно-развлекательную функцию. К примеру, когда колонка находится в режиме ожидания, на нем отображается текущее время, а во время воспроизведения музыки на него можно вывести эквалайзер.

«Станция макс» в стандартном черном исполнении

Голосовой помощник «Алиса», встроенный в колонку, тоже взаимодействует с экраном. Посредством него она может выражать свои виртуальные «эмоции», например, подмигивать, или выводить на него визуализацию прогноза погоды при соответствующем запросе пользователя. Голосовые команды «Алиса» улавливает при помощи отключаемого массива из семи микрофонов.

Новый способ управления

Классической «Станцией» можно управлять при помощи физических органов управления на верхней части корпуса или при помощи «Алисы». В «Станции макс» все это сохранено, но также добавлен пульт управления, поставляемый в комплекте.

С помощью этого пульта пользователь может переключать музыку, выбирать фильмы и регулировать звук. Помимо этого, в него встроен микрофон для голосовых команд, что позволяет управлять колонкой при выключенных микрофонах в ней самой.

Дополнительные особенности

В «Станции макс» в дополнение к HDMI 2.0 с поддержкой 4К HDR для подключения к телевизору и просмотра фильмов, появился аудиовыход. Он нужен для прямого наушников или внешней акустики, и в обычной «Станции» его не было. Также в ней отсутствовал и гигабитный Ethernet – в «Станции макс» он нужен для подключения проводного интернета, например, если в помещении отсутствует Wi-Fi-роутер.

Премьера «Станции макс»

Новая колонка располагает модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 4.2. Основу колонки составляет процессор S905X2 выпущенный осенью 2018 г. компанией Amlogic и созданный в первую очередь для ТВ-приставок. Это четырехъядерное решение на базе ядер ARM Cortex A53 с частотой 1,8 ГГц и двухъядерной видеокартой Mali-G31 MP2 на частоте 650 МГц.

Колонка снаряжена 2 ГБ оперативной памяти DDR3 и встроенным накопителем объемом 8 ГБ на основе модуля eMMC. Вся аппаратная составляющая уместилась в корпусе размерами 231х141х141 мм и весом 2,65 кг. В комплект поставки входят пульт ДУ, адаптер питания, а также кабель HDMI.

Семейство колонок «Яндекса»

«Яндекс» вышел на рынок умных колонок со своей «Станцией» в конце мая 2018 г. Она, как сообщал CNews, стала его первым гаджетом, и ее основные спецификации включают пять акустических элементов: два твитера мощностью 10 Вт и диаметром 20 мм, один вуфер на 30 Вт (85 мм) и два пассивных излучателя диаметром 95 мм. Суммарная мощность колонки – 50 Вт, диапазон воспроизводимых частот – от 50 Гц до 20 кГЦ, отношение шум/сигнал – 96 дБ.

Самая первая «Станция»

Презентацию «Станции» провел экс-директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» Константин Круглов. Создание этой колонки было одним из его основных направлений деятельности в компании – он лично руководил командой разработчиков этого проекта. В феврале 2019 г., менее чем через год с момента дебюта «Станции», Круглов покинул «Яндекс» и перешел в Сбербанк. Причины его ухода раскрыты не были.

«Станция миин»

В октябре 2019 г. «Яндекс» выпустил крошечную смарт-колонку «Станция мини». Она управляется при помощи голоса и жестов, плюс ко всему ее можно превратить в виртуальный синтезатор, кухонный таймер или пульт для управления умным домом. На старте продаж она стоила 4000 руб., а по состоянию на 25 ноября 2020 г. ее цена составляла около 3800 руб. (данные «Яндекс.маркета»).