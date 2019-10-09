Создана крохотная «Яндекс.Станция», понимающая жесты. Видео

Машем и улыбаемся

Компания «Яндекс» представила новый вариант умной колонки собственной разработки со встроенным голосовым помощником «Алиса». Новинка получила название «Яндекс.Станция Мини».

Особенностью умной колонки «Станция Мини» является поддержка управления с помощью жестов, с помощью которых можно регулировать громкость домашней электроники, настраивать устройства «умного дома» и даже импровизировать с исполнением музыкальных композиций без необходимости подключения дополнительных устройств.

«Мы убеждены, что будущее за голосовыми помощниками, ведь во многих случаях просто сказать — гораздо удобнее и естественнее, чем нажимать на кнопки. Станция Мини — важный шаг к тому, чтобы голосовое управление появилось в каждом доме, — сказал руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» Михаил Биленко. — Это недорогое и компактное устройство с Алисой, которым можно управлять не только голосом, но и буквально одним движением руки».

Дополнительным плюсом «Яндекс.Станции Мини» также является доступная цена. Прямо на старте продаж устройство предлагается по цене 3990 руб., что значительно дешевле, чем стандартная «Яндекс.Станция», которая доступна в настоящее время по цене 10 990 руб.

Особенности «Яндекс.Станции Мини»

«Станция Мини» выполнена в очень компактном корпусе диаметром 90 мм и высотой 45 мм, при весе 170 г. Для сравнения: габариты стандартной «Станции» составляют 141 х 141 х 231 мм при весе 2,9 кг. Доступны два варианта исполнения корпуса устройства: черный и белый.

«Яндекс.Станция Мини», белый корпус («Алиса» активирована)

Новинка оснащена четырьмя встроенными микрофонами для того, чтобы голосовой ассистент «Алиса» услышала команды в большом помещении без необходимости повышения голоса. Встроенные микрофоны при необходимости можно отключить с помощью специальной кнопки на корпусе.

«Яндекс.Станция Мини», черный корпус

Для прослушивания музыки и комментариев Алисы через уже установленную дома акустическую систему, ее можно подключить к линейному выходу устройства, для этого «Станция Мини» оснащена 3,5-миллиметровым аудио-разъемом. Питание колонки осуществляется от внешнего источника, который подключается к устройству с помощью симметричного разъема USB Type-C.

Устройство «Яндекс.Станции Мини»

Впервые среди умных устройств «Яндекса», и только в «Станции Мини», у встроенного голосового помощника Алисы реализована поддержка жестов в дополнение к голосовому управлению. Движением руки можно отрегулировать громкость, выключить будильник или остановить сказку, чтобы не будить заснувших детей.

«Яндекс.Станция Мини», вид сверху

Любителей музыки может заинтересовать возможность превратить «Станцию Мини» в синтезатор. В разработке этого режима «Яндексу» помог Петр Термен — композитор и исполнитель на терменвоксе, правнук изобретателя инструмента Льва Термена. Музыкант-экспериментатор Антон Маскелиаде и студия Monoleak создали для синтезатора инструментальные стили: от привычных пианино и гитары до необычных — мечей и кастрюли.

«Яндекс.Станция Мини», вид снизу

На «Станции Мини» можно играть, просто двигая руками в воздухе — примерно как на терменвоксе. Для активации режима синтезатора необходимо сказать «Алиса», дай звук», затем выбрать на чем играть. Можно сразу назвать звук или уточнить у Алисы: «Алиса», дай звук», «Алиса», дай звук пиццикато», «Алиса», какие звуки ты знаешь?»

Игра на синтезаторе «Станции Мини»

Чем выше расположена рука над устройством, тем выше тональность звука. Самая верхняя нота достигается при расстоянии от колонки порядка 60 см. С помощью этого синтезатора можно подыгрывать любимому треку или сочинять свою космическую музыку — например, если спросить «Алиса», дай звук гравицапы». Чтобы разобраться во всех доступных звучаниях, можно спросить «Алиса», какие звуки синтезатора ты знаешь?». В коллекции, по данным «Яндекса», изначально имеется несколько десятков инструментов, и она будет пополняться.

Умная колонка «Яндекс.Станции Мини»

«Станция Мини» способна заменить несколько домашних электронных устройств – таких как радио, аудиоколонка, будильник, система управления умным домом. Как и другие умные устройства «Яндекса» с голосовым помощником Алисой, «Станция Мини» способна управлять светом, кондиционером, пылесосом и другой домашней техникой – при условии совместимости устройств «умного дома» с экосистемой умного дома «Яндекса».

«Станция Мини» поможет на кухне включит таймер, когда заняты руки, и напомнит вытащить пирог из духовки, в детской поиграет с детьми и расскажет на ночь сказку, в спальне — заведет будильник и поможет уснуть, например, под шум дождя.

Где и когда можно купить «Станцию Мини»

Согласно условиям поставки, каждый покупатель «Станции Мини» получит в подарок три месяца подписки на онлайн-сервис «Яндекс.Плюс», благодаря которому можно слушать треки на «Яндекс.Музыке», получать скидки и дополнительные возможности на других сервисах «Яндекса».

Цена на «Яндекс.Станцию Мини» установлена на уровне 3990 руб. Продажи новинки начнутся 30 октября. В этот день устройство можно будет купить только в магазине «Яндекса» по адресу Москва, ул. Тимура Фрунзе 11, строение 13.

В первый день продаж в магазине «Яндекса» действует специальное предложение: «Станцию Мини» можно получить бесплатно в обмен на любую аудиоколонку или другое устройство, которое может играть музыку. Как советуют в «Яндексе», лучше прийти пораньше: для бесплатного обмена зарезервировано ограниченное число колонок. Собранную технику в «Яндексе» намерены утилизировать с соблюдением всех экологических требований.

На следующий день, 31 октября, «Яндекс.Станция Мини» появится на маркетплейсе «Беру» и в сети магазинов «Связной».