Решения для умного дома от MOES на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторский договор с брендом MOES, решения для умного дома которого позволяют автоматизировать работу систем безопасности, климат-контроля, освещения, отдыха и развлечения, ухода за придомовым участком. Главный фокус бренда – не дорогостоящие исполнительные устройства (роботы-пылесосы, умные колонки и др.), а практически полный ассортимент средств контроля и автоматизации по доступным ценам. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

diHouse представляет несколько категорий товаров MOES: умные лампочки и розетки, беспроводные переключатели, умные термостатические головки для радиатора отопления, разнообразные датчики (вибрации, освещенности, движения, дыма, утечки газа для газовых плит и котлов, протечки воды, открытия окон/дверей, температуры и влажности), умные терморегуляторы для теплых полов, регуляторы для газового или водяного котла отопления, хаб умного дома, умный поливочный кран и др.

Решения для умного дома от MOES на российском рынке

Большая часть устройств бренда функционирует на основе ПО от Tuya Smart, что обеспечивает совместимость MOES с продуктами других брендов, поддерживающих эту платформу. Доступны протоколы ZigBee, Wi-Fi, BLE, настройка осуществляется через приложения Smart Life (приложение платформы Tuya).

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MOES встраивается в экосистему «Яндекс» и работает с «Алисой», но с рядом ограничений. Например, включать/выключать устройство, а также интегрировать его в сценарии с помощью «Алисы» возможно, но более тонкая настройка потребует использования мобильных приложений MOES или Smart Life.

Новинки умных устройств от MOES уже доступны на рынке.