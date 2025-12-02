Разделы

Planeta Laika представила Bluetooth-автокормушку с приложением, работающую без интернета и Wi-Fi

Российский бренд Planeta Laika представил новую линейку умных автокормушек для кошек и собак ЛК-К016, в которую вошли две версии устройства – с Bluetooth- и Wi-Fi-управлением. Центральной новинкой стала Bluetooth-модель, первая на российском рынке умная автокормушка, которая полностью управляется через мобильное приложение без необходимости в Wi-Fi и интернет-подключении.

Такое решение особенно актуально для владельцев, находящихся в местах с нестабильной связью: на даче, в арендованном жилье, у пожилых родителей или в регионах, где интернет работает неустойчиво или отсутствует вовсе.

Bluetooth-версия кормушки «Планета Лайка» работает от сети с резервным питанием от батареек и управляется через приложение PetNetizen в радиусе действия Bluetooth (до 10 метров). Пользователь может: настраивать расписание кормлений (1-10 раз в день) и количество порций (до 15), просматривать отчеты о кормлениях на смартфоне, выдавать корм вне графика.

Wi-Fi-версия кормушки работает через приложение Smart Life и поддерживает экосистему умного дома Tuya, что позволяет интегрировать устройство в существующие сценарии автоматизации. Обе версии рассчитаны на сухой корм диаметром от 3 до 12 миллиметров и оснащены защитой от застревания, обеспечивая стабильное, безопасное и полностью автоматизированное кормление. Линейка ЛК-К016 помогает владельцам уменьшить риск пропуска кормлений, повысить качество ухода за животными и доверить рутинные процессы технологиям.

auto-feeding-device.jpg

«Для нас было важно создать решение для мест, где нет стабильного интернета или Wi-Fi. На рынке уже есть кормушки с таймером, но мы хотели сохранить удобство управления через приложение, и, на наш взгляд, в Bluetooth-версии это удалось. Мы верим, что технологии должны брать на себя повторяющиеся бытовые задачи, помогать заботиться о питомцах и освобождать людям время для общения с родными и хвостатыми членами семьи», – сказала сооснователь бренда Planeta Laika Юлия Еременко.

