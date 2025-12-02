Разделы

Planeta Laika Планета Лайка


Бренд Planeta Laika основан в 2021 году российскими разработчиками инновационных продуктов. Миссия компании - создавать современные устройства, которые упрощают уход за домашними животными, освобождая их владельцам больше времени на общение, любовь и положительные эмоции. Разработкой устройств компании Планета Лайка занимаются распределенные команды инженеров, расположенные в Москве и Шэньчжэне. Программное обеспечение создано российскими разработчиками и совместно с коллегами из Китая интегрировано в систему Tuya: устройства полностью локализованы, имеют простую и интуитивно понятную систему управления и контроля.

СОБЫТИЯ


02.12.2025 Planeta Laika представила Bluetooth-автокормушку с приложением, работающую без интернета и Wi-Fi 1
08.10.2024 Новые умные гаджеты для домашних животных Planeta Laika — уже в продаже 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2
