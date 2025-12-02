Бренд Planeta Laika основан в 2021 году российскими разработчиками инновационных продуктов. Миссия компании - создавать современные устройства, которые упрощают уход за домашними животными, освобождая их владельцам больше времени на общение, любовь и положительные эмоции. Разработкой устройств компании Планета Лайка занимаются распределенные команды инженеров, расположенные в Москве и Шэньчжэне. Программное обеспечение создано российскими разработчиками и совместно с коллегами из Китая интегрировано в систему Tuya: устройства полностью локализованы, имеют простую и интуитивно понятную систему управления и контроля.