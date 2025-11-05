Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Техника
|

«М.видео» фиксирует рост рынка коммуникационных устройств на 8% по итогам 9 месяцев 2025 года

«М.видео» фиксирует рост рынка коммуникационных устройств на 8% в количественном выражении по итогам января–сентября 2025 г. За этот период россияне приобрели около 6,9 млн устройств на сумму 27 млрд руб. Средняя цена снизилась на 11%, до 4 тыс. руб., что отражает смещение спроса в сторону более доступных моделей. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Ключевым драйвером категории остаются роутеры, на которые приходится 51,9% продаж против 49,9% годом ранее. Рост доли связан с продолжающимся обновлением домашней Wi-Fi-инфраструктуры и повышением спроса на стабильное подключение при большом числе устройств. Также укрепился сегмент систем автоматизации и «умного дома» (15,4%), чему способствует распространение решений для управления освещением, климатом и безопасностью.

Доля репитеров выросла с 4% до 4,6%, отражая интерес к недорогим решениям для расширения покрытия Wi-Fi, тогда как доля сетевых хабов (11,5%) и коммутаторов SMB (10,5%) сохраняется на уровне прошлого года.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

По итогам девяти месяцев 2025 г. в количественном выражении лидируют небрендированные устройства (19%), TP-Link (12%), Keenetic (11%) и Tuya (5%). В денежном выражении лидирующие позиции занимают Keenetic (19%), TP-Link (14%), Mikrotik (9%) и Unbranded-устройства (7%). Такая структура отражает баланс между массовыми и продвинутыми решениями для разных сценариев использования.

Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.видео» Жанна Илюхина: «Покупатели продолжают активно обновлять домашние сети, улучшая качество подключения и повышая удобство работы с интернетом. Мы видим устойчивый спрос как на доступные модели без бренда, так и на продвинутые решения с поддержкой Wi-Fi 6, mesh и систем “умного дома”. Особенно заметно растет интерес к роутерам, которые остаются центром домашней экосистемы, объединяя десятки устройств — от телевизоров и ноутбуков до колонок и систем безопасности. В целом категория показывает стабильный рост, а потребители становятся все более осознанными в выборе техники».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры

AMD заложила бомбу под все системы шифрования мира. В ее новейших чипах дыра, быстро починить которую невозможно

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

«Триколор» бросил вызов «Яндексу» и Сбербанку на рынке «умных» ТВ

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?

Санкции США дали плоды. Знаменитый в России бренд выпустил ПК на суверенных чипах и на ОС Linux. Windows на них не поставить

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/