«М.видео» фиксирует рост рынка коммуникационных устройств на 8% по итогам 9 месяцев 2025 года

«М.видео» фиксирует рост рынка коммуникационных устройств на 8% в количественном выражении по итогам января–сентября 2025 г. За этот период россияне приобрели около 6,9 млн устройств на сумму 27 млрд руб. Средняя цена снизилась на 11%, до 4 тыс. руб., что отражает смещение спроса в сторону более доступных моделей. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Ключевым драйвером категории остаются роутеры, на которые приходится 51,9% продаж против 49,9% годом ранее. Рост доли связан с продолжающимся обновлением домашней Wi-Fi-инфраструктуры и повышением спроса на стабильное подключение при большом числе устройств. Также укрепился сегмент систем автоматизации и «умного дома» (15,4%), чему способствует распространение решений для управления освещением, климатом и безопасностью.

Доля репитеров выросла с 4% до 4,6%, отражая интерес к недорогим решениям для расширения покрытия Wi-Fi, тогда как доля сетевых хабов (11,5%) и коммутаторов SMB (10,5%) сохраняется на уровне прошлого года.

По итогам девяти месяцев 2025 г. в количественном выражении лидируют небрендированные устройства (19%), TP-Link (12%), Keenetic (11%) и Tuya (5%). В денежном выражении лидирующие позиции занимают Keenetic (19%), TP-Link (14%), Mikrotik (9%) и Unbranded-устройства (7%). Такая структура отражает баланс между массовыми и продвинутыми решениями для разных сценариев использования.

Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.видео» Жанна Илюхина: «Покупатели продолжают активно обновлять домашние сети, улучшая качество подключения и повышая удобство работы с интернетом. Мы видим устойчивый спрос как на доступные модели без бренда, так и на продвинутые решения с поддержкой Wi-Fi 6, mesh и систем “умного дома”. Особенно заметно растет интерес к роутерам, которые остаются центром домашней экосистемы, объединяя десятки устройств — от телевизоров и ноутбуков до колонок и систем безопасности. В целом категория показывает стабильный рост, а потребители становятся все более осознанными в выборе техники».