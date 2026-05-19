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RedMadRobot Рэдмэдробот red_mad_robot

RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot

red_mad_robot — технологическая компания с экспертизой в запуске цифровых продуктов и новых бизнесов. Включает red_mad_robot AI — центр исследований и разработки ИИ-решений.

СОБЫТИЯ

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19.05.2026 Сбербанк и red_mad_robot приступят к развитию лучших практик ИИ-нативной разработки для корпоративных процессов

Сбербанк и технологическая компания red_mad_robot будут вместе развивать AI PDLC — модель жизненного цикла создания программного обеспечения, в которой искусственный интеллект встроен во все этапы: от идеи до эксплуатации. Мемора
18.05.2026 «Ростелеком» и «Рэдмэдробот» запускают совместную разработку ИИ-инструментов

«Ростелеком» и компания «Рэдмэдробот» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Меморандум закрепил намерение сторон создавать и выводить на рынок линейку ИИ-решений. Об этом CNews сообщи
16.04.2026 Контроль вместо экспериментов: red_mad_robot выводит платформу для управления LLM в бизнесе

Технологическая компания red_mad_robot представила платформу red_mad_router — решение для централизованного подключения и управления большими языковыми моделями (LLM) в корпоративной среде. Об этом CNews сообщили предс
27.01.2026 Билайн и red_mad_robot создают совместное предприятие для массового внедрения агентного ИИ в бизнес

Билайн (ПАО «ВымпелКом») и технологическая компания red_mad_robot (ООО «РЭДМЭДРОБОТ») объявляют о создании совместного предприятия (СП) в области искусственного интеллекта. Альянс нацелен на создание промышленной платформы для разработки и массового внедрения

09.07.2025 «К2 НейроТех» и red_mad_robot помогут бизнесу подготовиться к внедрению ИИ

Компании «К2 НейроТех» и red_mad_robot объявили о запуске совместной экспертной инициативы, направленной на подготовку бизнеса к ИИ-трансформации. Программа разработана для преодоления разрыва между классической и ИИ-и
20.06.2025 «Билайн» и red_mad_robot представили линейку ИИ-агентов

«Билайн» совместно с red_mad_robot разработали линейку ИИ-агентов, нацеленных на решение комплексных задач бизнеса и государственного управления. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». ИИ-агенты стремительн
24.03.2025 «Билайн» и red_mad_robot заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ

«Билайн» и red_mad_robot подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Компании сосредоточатся на разработке и внедрении ИИ-решений для внутреннего использования, корпоративных

12.12.2024 Девелопер ГК ФСК внедрил в работу ИИ-платформу от red_mad_robot

х ЖК застройщика в единую базу знаний. Предполагается, что цифровой ассистент позволит ФСК увеличить эффективность сотрудников и персональных менеджеров. Об этом CNews сообщили представители компании red_mad_robot. Разработкой решения занималась технологическая компания red_mad_robot. Для застройщика была создана смарт-платформа, которая позволяет сотрудникам строить ассистивные сист
06.08.2024 «Райффайзен Банк» обновил интерфейс мобильного приложения при участии red_mad_robot

«Райффайзен Банк» обновил интерфейс мобильного приложения при участии red_mad_robot. В течение года red_mad_robot вместе с командой «Райффайзен» исследовала пользовательский опыт клиентов банка, благодаря чему смогла повысить лояльность клиентов и показате
13.12.2023 ИИ-решение для промышленности от rdl by red_mad_robot внесено в реестр российского ПО

труктуры. Оно уже позволило снизить внеплановые простои на 4,5%, а общее число ошибок в рутинных процессах — на 20% на одном из производств по добыче руды. Об этом CNews сообщили представители rdl by red_mad_robot. Решение представляет собой автоматизированную систему компьютерного зрения для контроля погрузки горной породы в думпкары (вагоны для сыпучих технических грузов) и самосвалы. Про
22.12.2020 Futura by red_mad_robot помогла «Северстали» создать дашборды для систем управления и мониторинга

«Северсталь» и студия дизайна Futura by red_mad_robot совместно реализовали проект по созданию пользовательских интерфейсов для платформы оперативного управления и мониторинга данных на производстве Control Tower. Продуманн
04.02.2020 «Ростелеком» и Redmadrobot представили мобильное приложение RT Life

«Ростелеком» в сотрудничестве с Redmadrobot разработал корпоративное мобильное приложение RT Life, которое делает смартфон удобным помощником сотрудника. В ближайшее время «Ростелеком» и Redmadrobot планируют предложит
04.02.2020 «Ростелеком» и Redmadrobot разработали корпоративное мобильное приложение RT Life

«Ростелеком» в сотрудничестве с Redmadrobot разработал корпоративное мобильное приложение RT Life, которое делает смартфон помощником сотрудника. В ближайшее время «Ростелеком» и Redmadrobot планируют предложить внешни
27.04.2017 Redmadrobot разработал для Росевробанка приложение для Android и iOS

Компания Redmadrobot разработала для Росевробанка мобильное приложение для платформ Android и iOS. С помощью приложения клиенты Росевробанка смогут совершать через смартфон основные банковские операции:
22.02.2017 Redmadrobot разработала интерфейсы мобильного приложения сервиса The Tsunami

Дизайн-лаборатория российской компании Redmadrobot объявила о разработке интерфейсов сервиса The Tsunami, который предупреждает о надвигающихся стихийных бедствиях. Как рассказали CNews в компании, сервис размещен на kickstarter.com
26.01.2017 Redmadrobot запускает платформу «Кодвардс» для обучения детей основам программирования

Компания Redmadrobot представила «Кодвардс» (codewards.ru) — комплексную платформу для обучения детей основам программирования. 13 февраля на пяти площадках «ФОДО Образ» («Лига Роботов») в Москве старту
29.12.2016 Redmadrobot обновила мобильное приложение UTair

Компания Redmadrobot обновила мобильное приложение авиакомпании UTair. С его помощью можно сравнивать тарифы и покупать билеты, а также зарегистрироваться на рейc менее чем за минуту, сообщили CNews в <
28.03.2016 Redmadrobot разработала мобильное приложение для клиники «Медицина»

Компания Redmadrobot разработала мобильное приложение для пациентов клиники «Медицина» — ассистент между пациентом и доктором. Приложение упрощает взаимодействие между клиентами и специалистами клиники


Публикаций - 85, упоминаний - 88

RedMadRobot и организации, системы, технологии, персоны:

Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 54 14
InfoShell - ИнфоШелл 16 13
Agima - Агима 27 12
Apple Inc 13103 12
KODE - КОДЭ 18 10
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9488 9
Google LLC 12638 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4920 8
Бакка Софт - Bacca 15 7
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 7
Agima.Mobile 8 7
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SimbirSoft - СимбирСофт 124 5
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 6
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2404 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 284 2
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Naspers 85 1
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Эксмо-АСТ - издательство 79 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 136 1
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Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 70 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 72 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Uber 355 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27140 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57392 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18061 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5088 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21504 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12250 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7048 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11546 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3557 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3978 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5660 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10263 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5739 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6135 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33551 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3940 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6485 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15954 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4790 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7491 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8879 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11250 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2408 4
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 825 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2166 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7452 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6148 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6704 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8462 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1391 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 664 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5726 3
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 449 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5547 2
Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 59 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 242 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 371 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6553 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2367 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11547 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8583 18
CNews Mobile - рейтинг 23 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 11
IDC - International Data Corporation 4970 4
Gartner - Гартнер 3653 4
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Strategy Analytics 285 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 846 2
Technavio 29 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 2
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U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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