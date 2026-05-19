RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot

Сбербанк и red_mad_robot приступят к развитию лучших практик ИИ-нативной разработки для корпоративных процессов Сбербанк и технологическая компания red_mad_robot будут вместе развивать AI PDLC — модель жизненного цикла создания программного обеспечения, в которой искусственный интеллект встроен во все этапы: от идеи до эксплуатации. Мемора

«Ростелеком» и «Рэдмэдробот» запускают совместную разработку ИИ-инструментов «Ростелеком» и компания «Рэдмэдробот» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Меморандум закрепил намерение сторон создавать и выводить на рынок линейку ИИ-решений. Об этом CNews сообщи

Контроль вместо экспериментов: red_mad_robot выводит платформу для управления LLM в бизнесе Технологическая компания red_mad_robot представила платформу red_mad_router — решение для централизованного подключения и управления большими языковыми моделями (LLM) в корпоративной среде. Об этом CNews сообщили предс

Билайн и red_mad_robot создают совместное предприятие для массового внедрения агентного ИИ в бизнес Билайн (ПАО «ВымпелКом») и технологическая компания red_mad_robot (ООО «РЭДМЭДРОБОТ») объявляют о создании совместного предприятия (СП) в области искусственного интеллекта. Альянс нацелен на создание промышленной платформы для разработки и массового внедрения

«К2 НейроТех» и red_mad_robot помогут бизнесу подготовиться к внедрению ИИ Компании «К2 НейроТех» и red_mad_robot объявили о запуске совместной экспертной инициативы, направленной на подготовку бизнеса к ИИ-трансформации. Программа разработана для преодоления разрыва между классической и ИИ-и

«Билайн» и red_mad_robot представили линейку ИИ-агентов «Билайн» совместно с red_mad_robot разработали линейку ИИ-агентов, нацеленных на решение комплексных задач бизнеса и государственного управления. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». ИИ-агенты стремительн

«Билайн» и red_mad_robot заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ «Билайн» и red_mad_robot подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Компании сосредоточатся на разработке и внедрении ИИ-решений для внутреннего использования, корпоративных

Девелопер ГК ФСК внедрил в работу ИИ-платформу от red_mad_robot х ЖК застройщика в единую базу знаний. Предполагается, что цифровой ассистент позволит ФСК увеличить эффективность сотрудников и персональных менеджеров. Об этом CNews сообщили представители компании red_mad_robot. Разработкой решения занималась технологическая компания red_mad_robot. Для застройщика была создана смарт-платформа, которая позволяет сотрудникам строить ассистивные сист

«Райффайзен Банк» обновил интерфейс мобильного приложения при участии red_mad_robot «Райффайзен Банк» обновил интерфейс мобильного приложения при участии red_mad_robot. В течение года red_mad_robot вместе с командой «Райффайзен» исследовала пользовательский опыт клиентов банка, благодаря чему смогла повысить лояльность клиентов и показате

ИИ-решение для промышленности от rdl by red_mad_robot внесено в реестр российского ПО труктуры. Оно уже позволило снизить внеплановые простои на 4,5%, а общее число ошибок в рутинных процессах — на 20% на одном из производств по добыче руды. Об этом CNews сообщили представители rdl by red_mad_robot. Решение представляет собой автоматизированную систему компьютерного зрения для контроля погрузки горной породы в думпкары (вагоны для сыпучих технических грузов) и самосвалы. Про

Futura by red_mad_robot помогла «Северстали» создать дашборды для систем управления и мониторинга «Северсталь» и студия дизайна Futura by red_mad_robot совместно реализовали проект по созданию пользовательских интерфейсов для платформы оперативного управления и мониторинга данных на производстве Control Tower. Продуманн

«Ростелеком» и Redmadrobot представили мобильное приложение RT Life «Ростелеком» в сотрудничестве с Redmadrobot разработал корпоративное мобильное приложение RT Life, которое делает смартфон удобным помощником сотрудника. В ближайшее время «Ростелеком» и Redmadrobot планируют предложит

«Ростелеком» и Redmadrobot разработали корпоративное мобильное приложение RT Life «Ростелеком» в сотрудничестве с Redmadrobot разработал корпоративное мобильное приложение RT Life, которое делает смартфон помощником сотрудника. В ближайшее время «Ростелеком» и Redmadrobot планируют предложить внешни

Redmadrobot разработал для Росевробанка приложение для Android и iOS Компания Redmadrobot разработала для Росевробанка мобильное приложение для платформ Android и iOS. С помощью приложения клиенты Росевробанка смогут совершать через смартфон основные банковские операции:

Redmadrobot разработала интерфейсы мобильного приложения сервиса The Tsunami Дизайн-лаборатория российской компании Redmadrobot объявила о разработке интерфейсов сервиса The Tsunami, который предупреждает о надвигающихся стихийных бедствиях. Как рассказали CNews в компании, сервис размещен на kickstarter.com

Redmadrobot запускает платформу «Кодвардс» для обучения детей основам программирования Компания Redmadrobot представила «Кодвардс» (codewards.ru) — комплексную платформу для обучения детей основам программирования. 13 февраля на пяти площадках «ФОДО Образ» («Лига Роботов») в Москве старту

Redmadrobot обновила мобильное приложение UTair Компания Redmadrobot обновила мобильное приложение авиакомпании UTair. С его помощью можно сравнивать тарифы и покупать билеты, а также зарегистрироваться на рейc менее чем за минуту, сообщили CNews в <