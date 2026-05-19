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RedMadRobot Рэдмэдробот red_mad_robot
red_mad_robot — технологическая компания с экспертизой в запуске цифровых продуктов и новых бизнесов. Включает red_mad_robot AI — центр исследований и разработки ИИ-решений.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.05.2026
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Сбербанк и red_mad_robot приступят к развитию лучших практик ИИ-нативной разработки для корпоративных процессов
Сбербанк и технологическая компания red_mad_robot будут вместе развивать AI PDLC — модель жизненного цикла создания программного обеспечения, в которой искусственный интеллект встроен во все этапы: от идеи до эксплуатации. Мемора
|18.05.2026
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«Ростелеком» и «Рэдмэдробот» запускают совместную разработку ИИ-инструментов
«Ростелеком» и компания «Рэдмэдробот» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Меморандум закрепил намерение сторон создавать и выводить на рынок линейку ИИ-решений. Об этом CNews сообщи
|16.04.2026
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Контроль вместо экспериментов: red_mad_robot выводит платформу для управления LLM в бизнесе
Технологическая компания red_mad_robot представила платформу red_mad_router — решение для централизованного подключения и управления большими языковыми моделями (LLM) в корпоративной среде. Об этом CNews сообщили предс
|27.01.2026
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Билайн и red_mad_robot создают совместное предприятие для массового внедрения агентного ИИ в бизнес
Билайн (ПАО «ВымпелКом») и технологическая компания red_mad_robot (ООО «РЭДМЭДРОБОТ») объявляют о создании совместного предприятия (СП) в области искусственного интеллекта. Альянс нацелен на создание промышленной платформы для разработки и массового внедрения
|09.07.2025
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«К2 НейроТех» и red_mad_robot помогут бизнесу подготовиться к внедрению ИИ
Компании «К2 НейроТех» и red_mad_robot объявили о запуске совместной экспертной инициативы, направленной на подготовку бизнеса к ИИ-трансформации. Программа разработана для преодоления разрыва между классической и ИИ-и
|20.06.2025
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«Билайн» и red_mad_robot представили линейку ИИ-агентов
«Билайн» совместно с red_mad_robot разработали линейку ИИ-агентов, нацеленных на решение комплексных задач бизнеса и государственного управления. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». ИИ-агенты стремительн
|24.03.2025
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«Билайн» и red_mad_robot заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ
«Билайн» и red_mad_robot подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Компании сосредоточатся на разработке и внедрении ИИ-решений для внутреннего использования, корпоративных
|12.12.2024
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Девелопер ГК ФСК внедрил в работу ИИ-платформу от red_mad_robot
х ЖК застройщика в единую базу знаний. Предполагается, что цифровой ассистент позволит ФСК увеличить эффективность сотрудников и персональных менеджеров. Об этом CNews сообщили представители компании red_mad_robot. Разработкой решения занималась технологическая компания red_mad_robot. Для застройщика была создана смарт-платформа, которая позволяет сотрудникам строить ассистивные сист
|06.08.2024
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«Райффайзен Банк» обновил интерфейс мобильного приложения при участии red_mad_robot
«Райффайзен Банк» обновил интерфейс мобильного приложения при участии red_mad_robot. В течение года red_mad_robot вместе с командой «Райффайзен» исследовала пользовательский опыт клиентов банка, благодаря чему смогла повысить лояльность клиентов и показате
|13.12.2023
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ИИ-решение для промышленности от rdl by red_mad_robot внесено в реестр российского ПО
труктуры. Оно уже позволило снизить внеплановые простои на 4,5%, а общее число ошибок в рутинных процессах — на 20% на одном из производств по добыче руды. Об этом CNews сообщили представители rdl by red_mad_robot. Решение представляет собой автоматизированную систему компьютерного зрения для контроля погрузки горной породы в думпкары (вагоны для сыпучих технических грузов) и самосвалы. Про
|22.12.2020
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Futura by red_mad_robot помогла «Северстали» создать дашборды для систем управления и мониторинга
«Северсталь» и студия дизайна Futura by red_mad_robot совместно реализовали проект по созданию пользовательских интерфейсов для платформы оперативного управления и мониторинга данных на производстве Control Tower. Продуманн
|04.02.2020
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«Ростелеком» и Redmadrobot представили мобильное приложение RT Life
«Ростелеком» в сотрудничестве с Redmadrobot разработал корпоративное мобильное приложение RT Life, которое делает смартфон удобным помощником сотрудника. В ближайшее время «Ростелеком» и Redmadrobot планируют предложит
|04.02.2020
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«Ростелеком» и Redmadrobot разработали корпоративное мобильное приложение RT Life
«Ростелеком» в сотрудничестве с Redmadrobot разработал корпоративное мобильное приложение RT Life, которое делает смартфон помощником сотрудника. В ближайшее время «Ростелеком» и Redmadrobot планируют предложить внешни
|27.04.2017
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Redmadrobot разработал для Росевробанка приложение для Android и iOS
Компания Redmadrobot разработала для Росевробанка мобильное приложение для платформ Android и iOS. С помощью приложения клиенты Росевробанка смогут совершать через смартфон основные банковские операции:
|22.02.2017
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Redmadrobot разработала интерфейсы мобильного приложения сервиса The Tsunami
Дизайн-лаборатория российской компании Redmadrobot объявила о разработке интерфейсов сервиса The Tsunami, который предупреждает о надвигающихся стихийных бедствиях. Как рассказали CNews в компании, сервис размещен на kickstarter.com
|26.01.2017
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Redmadrobot запускает платформу «Кодвардс» для обучения детей основам программирования
Компания Redmadrobot представила «Кодвардс» (codewards.ru) — комплексную платформу для обучения детей основам программирования. 13 февраля на пяти площадках «ФОДО Образ» («Лига Роботов») в Москве старту
|29.12.2016
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Redmadrobot обновила мобильное приложение UTair
Компания Redmadrobot обновила мобильное приложение авиакомпании UTair. С его помощью можно сравнивать тарифы и покупать билеты, а также зарегистрироваться на рейc менее чем за минуту, сообщили CNews в <
|28.03.2016
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Redmadrobot разработала мобильное приложение для клиники «Медицина»
Компания Redmadrobot разработала мобильное приложение для пациентов клиники «Медицина» — ассистент между пациентом и доктором. Приложение упрощает взаимодействие между клиентами и специалистами клиники
RedMadRobot и организации, системы, технологии, персоны:
|Макин Алексей 15 15
|Семчук Иван 12 5
|Котенко Дмитрий 7 5
|Костин Дмитрий 9 5
|Фролов Виктор 11 5
|Самофеев Илья 6 5
|Крайнов Владислав 5 4
|Николенко Николай 11 4
|Круглов Алексей 30 3
|Шашлов Дмитрий 3 3
|Вайсман Михаил 3 3
|Короткий Павел 9 3
|Панкрушев Дмитрий 18 3
|Козак Алексей 3 3
|Артемов Сергей 18 3
|Болышев Максим 16 3
|Черкасова Надия 23 2
|Кузнецов Александр 161 2
|Аз-Зари Хусейн 25 2
|Островский Святослав 47 2
|Жихарев Евгений 3 2
|Тулубьев Павел 25 2
|Благов Арсен 60 2
|Михайлов Артем 9 2
|Ильницкий Иван 2 2
|Крылов Сергей 18 2
|Огороднов Сергей 6 2
|Антошин Роман 5 2
|Михеев Иван 4 2
|Мухин Василий 15 2
|Белодед Роман 3 2
|Сарычев Анатолий 2 2
|Тузовский Александр 2 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Иванов Алексей 162 2
|Анохин Сергей 119 2
|Дырмовский Дмитрий 149 1
|Семенов Александр 166 1
|Петерсон Дмитрий 14 1
|Меньшов Кирилл 139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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