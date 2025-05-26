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Аметист Групп Tusk Rus Аметист Роботы


«Аметист Роботы» заниматься производством складских роботов

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Tusk Rus будет поставлять складских роботов российским интеграторам 2
13.05.2025 Складские роботы Amazon медленно работают и портят товары 1
29.04.2025 «Аметист Роботы» запустит первое в России производство складских роботов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Аметист Групп и организации, системы, технологии, персоны:

TuskRobots 3 3
Аметист Групп - Amethyst Capital - Аметист Кэпитал - Аметист ИК 8 3
Умная Логистика. 9 2
Аметист Групп - Amethyst Group 13 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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