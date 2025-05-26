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Аметист Групп Tusk Rus Аметист Роботы
«Аметист Роботы» заниматься производством складских роботов
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|Tusk Rus будет поставлять складских роботов российским интеграторам 2
|13.05.2025
|Складские роботы Amazon медленно работают и портят товары 1
|29.04.2025
|«Аметист Роботы» запустит первое в России производство складских роботов 1
Аметист Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 2
|Филиппов Михаил 5 2
|Тян Андрей 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148874 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17460 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 1
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