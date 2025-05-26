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MEFERI МЕФЕРИ

MEFERI - МЕФЕРИ

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Tusk Rus будет поставлять складских роботов российским интеграторам 1
25.06.2024 Merlion стал официальным дистрибьютором MEFERI 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

MEFERI и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 841 1
MediaTek - Ralink 538 1
Qualcomm Technologies 1851 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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