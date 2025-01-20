Корнеева Анжелика
Корнеева Анжелика и организации, системы, технологии, персоны:
|Колесов Александр 54 3
|Савельев Павел 4 3
|Чаркин Евгений 296 2
|Абакумов Евгений 205 2
|Вайнер Всеволод 26 2
|Путятинский Сергей 86 2
|Зайцев Евгений 13 2
|Антонов Александр 77 2
|Ежов Василий 42 2
|Савцов Игорь 29 2
|Валчев Стоян 48 2
|Лекомцев Алексей 2 2
|Тульчинский Станислав 57 2
|Захарян Артур 9 2
|Богомолов Денис 9 2
|Трофимова Людмила 50 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Каюмов Шамиль 53 1
|Прохорова Алла 65 1
|Поляков Сергей 73 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Халматов Максим 64 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Сотин Денис 205 1
|Слышкин Василий 129 1
|Егоров Владимир 82 1
|Карпов Иван 78 1
|Семенихин Игорь 56 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Степченков Максим 65 1
|Сирота Юрий 67 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Соловьев Алексей 88 1
|Васильев Владислав 58 1
|Мискевич Евгений 49 1
|Ямщиков Владимир 51 1
|Генкина Екатерина 43 1
|Вахнин Павел 53 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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