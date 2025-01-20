Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Корнеева Анжелика



20.01.2025 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
23.12.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
13.12.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
06.12.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Корнеева Анжелика и организации, системы, технологии, персоны:

Biocad - Биокад 78 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
G-Core Labs 73 2
Ingenix Group 6 2
8213 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 2
LogistiX - Логистикс-Тех 71 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 27 2
ТН Цифровая логистика 2 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 2
МегаФон 8803 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Veeam Software 318 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Schneider Electric 575 1
Naumen - Наумен 625 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
NtechLab - НтехЛаб 121 1
Rimini Street 58 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Такском - Taxcom 240 1
Dynatrace 56 1
Центр2М - Center2М 66 1
Ситилабс 44 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 17 1
OldGremlin - Хакерская группировка 11 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 1
Telegram Group 1983 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 5
Кофемания 51 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 14 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 21 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 2
Цифровая логистика 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Альфа-Банк 1769 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
OKS Group 51 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 1
Траско - Trasko 32 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
ConTrace 1 1
Microsoft Office Excel 1197 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Directum Ario 43 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 13 1
Biocad Botanique 2 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 5 1
ТН Цифровая логистика - Master TMS 1 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 8 1
Колесов Александр 54 3
Савельев Павел 4 3
Чаркин Евгений 296 2
Абакумов Евгений 205 2
Вайнер Всеволод 26 2
Путятинский Сергей 86 2
Зайцев Евгений 13 2
Антонов Александр 77 2
Ежов Василий 42 2
Савцов Игорь 29 2
Валчев Стоян 48 2
Лекомцев Алексей 2 2
Тульчинский Станислав 57 2
Захарян Артур 9 2
Богомолов Денис 9 2
Трофимова Людмила 50 1
Горпинченко Роман 13 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Поляков Сергей 73 1
Богданов Кирилл 112 1
Дьяченко Валерий 95 1
Халматов Максим 64 1
Урьяс Вадим 98 1
Клепиков Алексей 117 1
Сотин Денис 205 1
Слышкин Василий 129 1
Егоров Владимир 82 1
Карпов Иван 78 1
Семенихин Игорь 56 1
Нестеров Алексей 143 1
Степченков Максим 65 1
Сирота Юрий 67 1
Сыкулев Андрей 84 1
Соловьев Алексей 88 1
Васильев Владислав 58 1
Мискевич Евгений 49 1
Ямщиков Владимир 51 1
Генкина Екатерина 43 1
Вахнин Павел 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Казахстан - Республика 5525 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Европа Восточная 3075 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Украина 7608 1
Грузия 1240 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1583 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 395 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews AWARDS - награда 519 2
CNews Баттл 64 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще