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Индексная книга (каталог) CNews*
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Богомолов Денис



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
01.02.2021 В Stada назначен директор по информационным технологиям 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Богомолов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9706 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 6
8219 6
Diasoft - Диасофт 871 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 6
R-Vision - Р-Вижн 153 6
МегаФон 8829 5
Северсталь Инфоком 63 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12586 5
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 5
Газинформсервис - ГИС 275 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2040 5
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 5
Ланит Интеграция 190 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 5
Polymedia - Полимедиа 138 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 270 5
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 5
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 5
ФинГрад - FinGrad 33 5
Сбер - СберБизнес Софт 56 5
Hoff Tech - Хофф Тех 41 5
Аусферр ИТЦ 28 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 195 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 2
LogistiX - Логистикс-Тех 71 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 27 2
ТН Цифровая логистика 2 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 7
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 22 7
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 7
РЖД - Российские железные дороги 1904 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 6
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 6
Кофемания 51 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2349 5
Альфа-Капитал УК 102 5
Альфа-Банк 1770 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 5
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 5
Северсталь ПАО - Severstal 478 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
ВТБ - Почта Банк 466 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 5
ФосАгро 126 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 5
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 5
Восток-Сервис ГК 52 5
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 5
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 5
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 5
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 5
Finn Flare - ФФ Стайл 43 5
Hansa - Ханса 114 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 7
Федеральное казначейство России 1772 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 4
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66058 10
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3068 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12026 5
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 453 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6225 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8567 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4865 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 5
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 146 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 5
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 98 5
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 5
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 218 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5259 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4406 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5300 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5781 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9383 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15727 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5352 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 72 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 686 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 6
Новые облачные технологии - МойОфис 779 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 5
НКТ - Р7-графика 31 5
НКТ - Р7-Офис 380 5
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 5
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 5
Протек - Здравсити 26 5
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 5
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
СалютДевайсы - GigaChat 191 4
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 5 1
ТН Цифровая логистика - Master TMS 1 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 304 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2750 1
Шадаев Максут 1011 6
Суровец Дмитрий 76 6
Глазков Александр 137 6
Панченко Иван 138 6
Галкин Николай 104 6
Кирьянова Александра 135 6
Урусов Виктор 127 6
Глухов Иван 27 6
Челидзе Джимшер 30 6
Малевицкая Алла 6 6
Желнова Алина 27 5
Мезенцев Александр 15 5
Кирпо Александр 9 5
Казьмин Никита 6 5
Врацкий Андрей 135 5
Пирогова Ирина 28 5
Томилов Алексей 12 5
Абакумов Евгений 205 5
Белан Иван 26 5
Смирнов Вячеслав 41 5
Каушанский Александр 33 5
Бахтин Дмитрий 17 5
Чернаков Ростислав 9 5
Желтухин Вадим 31 5
Сысуев Андрей 14 5
Пунин Андрей 14 5
Аксенов Олег 44 5
Федечкин Эдуард 55 5
Погорелов Руслан 8 5
Талипов Руслан 7 5
Лукьянов Олег 14 5
Князев Андрей 15 5
Замаруев Владимир 40 5
Натрусов Артем 284 5
Солдатенкова Ксения 26 5
Нерадовский Константин 18 5
Павлов Вадим 21 5
Чаркин Евгений 296 5
Михалев Евгений 89 5
Нестеров Алексей 143 5
Россия - РФ - Российская федерация 144359 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43191 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6972 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 7
Экономический эффект 1067 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 361 6
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 254 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2919 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5973 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4003 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 5
Энергетика - Energy - Energetically 5088 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1329 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7839 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2339 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4879 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 1
Информатика - computer science - informatique 1055 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2805 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2402 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5103 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1253 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 913 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 177 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3109 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2728 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
РАН - Российская академия наук 1872 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 5
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 6
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 5
CNews AWARDS - награда 519 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 2
ИнфоКом 102 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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