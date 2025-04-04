Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация промышленности 2025» 22 апреля 2025 г.



Уровень производительности труда в российской промышленности довольно низкий, кадров не хватает. Единственный способ обеспечить рост производства — цифровизация. На смену разрозненным локальным системам предприятий должны прийти цифровые платформы, обеспечивающие непрерывность бизнес-процессов. При этом такие платформы должны создаваться российскими разработчиками. Цифровые технологии становятся важной частью системы управления предприятием, а цифровая трансформация из разового проекта уже перешла в разряд процессов, осуществляющихся на постоянной основе.

Подробная информация на сайте

Среди докладчиков:

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;

Владислав Беляев, директор по ИТ, «Группа Черкизово»;

Кирилл Киреев, начальник управления ИЦК «Химия», МХК «ЕвроХим»

Олег Лукьянов, руководитель управления отраслевых решений, «Северсталь-инфоком»;

Владимир Усков, начальник отдела системного управления предприятия, «Финвал Инжиниринг»;

Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации, «Центр Горизонтального Бурения»;

Алексей Таранченко, директор направления «Цифровизация промышленности», Ростелеком;

Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского»;

Марина Тэн, руководитель разработки направления «Управление ресурсами предприятия», «Диасофт»;

Александр Быков, руководитель направления сервисов защиты облачного провайдера Nubes.



Приглашены для выступления:

Руслан Каримов, заместитель Генерального Директора по ИТ и Цифровым технологиям, «Восточная Горнорудная Компания»;

Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации, Cotton Club;

Денис Богомолов, вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса, «Нижфарм»;

Сергей Шаров, директор ИТ, ГК «Шанс»;

Тимур Махалин, начальник управления, «ОМК»;

Павел Степанов, старший менеджер по развитию бизнес-системы,« ЕВРАЗ ЗСМК»;

Владислав Уткин, директор по информационным технологиям, «ТехноНиколь»;

Тимур Щербинко, начальник Управления информационных технологий, «Селигдар»;

Алексей Манихин, директор по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям, «Норникель»;

Ирина Карпенко, ИТ-бизнес-партнер по производству и экономики, «Агротех-Информ»;

Евгений Бурченко, директор по развитию цифровых сервисов, «Полюс Digital»;

Иван Голубушин, директор по ИТ и ЦТ, «ОАК».



Основные темы:

Тренды цифровизации промышленности 2025

Цифровая трансформация производства: основные направления

Импортозамещение на промышленных предприятиях

Экономический эффект цифровизации

От локальных решений к промышленным платформам

Роль кэптивных ИТ-компаний в цифровых преобразованиях

ИТ-дочки промышленных предприятий выходят на рынок

Нужна ли цифровым проектам господдержка

Основные технологии

Успешные кейсы

Крупнейшие проекты в промышленности.

Экономическая эффективность цифровых преобразований.

Сложности реализации цифровых проектов: делимся опытом.

Импортозамещение на практике

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

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