Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172260
ИКТ 13405
Организации 10515
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3412
Системы 25356
Персоны 73892
География 2789
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 689
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2600
Мероприятия 849

Щербинко Тимур



04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Щербинко Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7552 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 1
8358 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4046 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 208 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
Информ 304 1
Google LLC 11887 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 266 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 6 1
Content AI - Контент ИИ 80 1
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 4 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4978 1
Ростелеком 9835 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 251 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 89 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Cotton Club - Коттон Клаб 22 1
Селигдар - Золото Селигдара 3 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 106 1
Скопинфарм 7 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14244 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9539 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 766 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1285 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5401 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5536 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5845 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15969 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 591 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5815 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28357 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1403 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3901 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1277 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10449 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25738 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2818 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51805 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1342 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3231 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 951 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6224 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31348 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1197 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12703 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8214 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 997 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3955 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4816 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 796 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2939 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7278 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 230 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4402 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30191 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2187 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6938 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6763 1
Google Android 14160 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 728 1
Apple iOS 7907 1
Linux OS 10128 1
Apple macOS 2087 1
Microsoft Windows 15812 1
Microsoft Teams - MS Teams 556 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 538 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 28 1
C/C++ - Язык программирования 775 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 29 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 143 1
VK Teams 68 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Путин Владимир 3219 1
Путин Сергей 63 1
Михалев Евгений 90 1
Беляев Владислав 87 1
Федечкин Эдуард 55 1
Уткин Владислав 21 1
Малахов Андрей 6 1
Афанасьев Денис 71 1
Логинов Артем 8 1
Заянц Илья 46 1
Головин Сергей 12 1
Мураховский Эдуард 38 1
Карпенко Ирина 4 1
Любин Александр 2 1
Анисов Ян 20 1
Бурченко Евгений 17 1
Молчанов Юрий 3 1
Логейко Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146952 2
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6255 1
Черкизон - Черкизовский рынок 157 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4914 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5852 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 387 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8900 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2350 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14727 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1397 1
Экономический эффект 1092 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51910 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13848 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 933 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 318 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48697 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7714 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1968 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 823 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10006 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1928 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2050 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351082, в очереди разбора - 760758.
Создано именных указателей - 172260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153