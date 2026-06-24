Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196621
ИКТ 15144
Организации 11655
Ведомства 1503
Ассоциации 1103
Технологии 3578
Системы 26879
Персоны 85781
География 3093
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2808
Мероприятия 896

Нецветаев Тимофей

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября 1
08.09.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
21.08.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
06.08.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
29.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
22.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
16.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Нецветаев Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:

Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 20 6
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 12 6
Beget - Бегет 20 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 502 3
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 54 2
ССТ - Специальные системы и технологии 27 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5574 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1115 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 26 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 6
МКБ - Московский кредитный банк 648 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 608 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 6
GFG - Lamoda - Купишуз 215 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 615 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 6
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 6
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 75 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 192 6
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 65 6
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 6
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 231 6
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 65 6
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 6
Кофемания 85 6
Cotton Club - Коттон Клаб 30 6
Селигдар - Золото Селигдара 13 6
Шанс ГК - ОхотАктив 16 6
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1878 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 582 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 31 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 6
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 14 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10548 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17931 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6569 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12692 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34269 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64036 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17814 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60907 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25107 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24108 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13610 6
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1065 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12053 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3620 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2321 6
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 359 6
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 10 6
Михалев Евгений 98 6
Беляев Владислав 103 6
Галкин Николай 138 6
Леонов Алексей 96 6
Уткин Владислав 46 6
Шаров Сергей 20 6
Каримов Руслан 59 6
Ульданов Сергей 8 6
Манихин Алексей 12 6
Огородников Василий 7 6
Шуткин Николай 12 6
Осорин Максим 17 6
Степанов Павел 37 6
Чегодаев Станислав 20 6
Махалин Тимур 28 6
Тульчинский Станислав 87 6
Карпенко Ирина 12 6
Круглов Виктор 38 6
Строгий Максим 16 6
Бурченко Евгений 32 6
Щербинко Тимур 11 6
Челидзе Джимшер 44 6
Гоц Станислав 12 6
Киреев Кирилл 14 6
Голубушин Иван 9 6
Нестеров Александр 51 3
Гущин Юрий 19 3
Ивлев Валерий 8 3
Талипов Руслан 16 3
Каськов Валентин 24 2
Татаренко Игорь 26 2
Богомолов Денис 17 2
Коротовский Олег 2 1
Левинский Михаил 3 1
Евсиков Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164336 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6520 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 515 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3934 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2247 6
Импортозамещение - параллельный импорт 608 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7695 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 6
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 6
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452259, в очереди разбора - 728134.
Создано именных указателей - 196621.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще