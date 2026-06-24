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Нецветаев Тимофей
СОБЫТИЯ
Нецветаев Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 6
|Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 14 6
|Михалев Евгений 98 6
|Беляев Владислав 103 6
|Галкин Николай 138 6
|Леонов Алексей 96 6
|Уткин Владислав 46 6
|Шаров Сергей 20 6
|Каримов Руслан 59 6
|Ульданов Сергей 8 6
|Манихин Алексей 12 6
|Огородников Василий 7 6
|Шуткин Николай 12 6
|Осорин Максим 17 6
|Степанов Павел 37 6
|Чегодаев Станислав 20 6
|Махалин Тимур 28 6
|Тульчинский Станислав 87 6
|Карпенко Ирина 12 6
|Круглов Виктор 38 6
|Строгий Максим 16 6
|Бурченко Евгений 32 6
|Щербинко Тимур 11 6
|Челидзе Джимшер 44 6
|Гоц Станислав 12 6
|Киреев Кирилл 14 6
|Голубушин Иван 9 6
|Нестеров Александр 51 3
|Гущин Юрий 19 3
|Ивлев Валерий 8 3
|Талипов Руслан 16 3
|Каськов Валентин 24 2
|Татаренко Игорь 26 2
|Богомолов Денис 17 2
|Коротовский Олег 2 1
|Левинский Михаил 3 1
|Евсиков Александр 6 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 6
|Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 6
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