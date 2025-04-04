Группа компаний «Шанс» и сеть магазинов «ОхотАктив» — холдинг, импортирующий товары для охоты, туризма, рыбалки и активного отдыха. Это 6 оптовых филиалов в России, а также более 80 розничных магазинов от Владивостока до Калининграда.