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Шанс ГК ОхотАктив


Группа компаний «Шанс» и сеть магазинов «ОхотАктив» — холдинг, импортирующий товары для охоты, туризма, рыбалки и активного отдыха. Это 6 оптовых филиалов в России, а также более 80 розничных магазинов от Владивостока до Калининграда.


04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 3
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 2
26.04.2024 Сервисы «Телфин» помогают ГК «Шанс» и сети магазинов «ОхотАктив» оценить эффективность работы сотрудников 4
25.03.2011 Конференция CNews «ИТ в торговле: инновации для роста» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 11

Шанс ГК и организации, системы, технологии, персоны:

8358 4
Ростелеком 9835 3
SAP SE 5311 2
Cloud4Y 290 2
Diasoft - Диасофт 909 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 2
R-Vision - Р-Вижн 164 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 1
Software AG 198 1
1С-Рарус 893 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
ЛайфТелеком - Телфин 219 1
Verint Systems 39 1
Сервис Плюс 184 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Accentis - Акцентис 4 1
МегаФон 9111 1
Северсталь Инфоком 67 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 44 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1242 1
Picvario - Пикварио 15 1
Сбер - СберАналитика 31 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 1
Газинформсервис - ГИС 294 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 81 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 516 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 283 1
Ростелеком - TData - ТДата 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1978 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
Ланит Интеграция 194 1
Базальт СПО - BaseALT 678 1
Сбер - СберБизнес Софт 60 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2444 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 89 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 2
Северсталь ПАО - Severstal 489 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 145 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 2
Кофемания 56 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 2
Связной ГК 1372 1
Adidas - Адидас 162 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 162 1
X5 Group - Перекрёсток 556 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 469 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 70 1
Castorama - Касторама 31 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 211 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 29 1
Цифроград 171 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 1
Фаворит Моторс - Favorit Motors 1 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
Amway - Амвэй 15 1
Группа Союз Концерн 5 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 205 1
Альфа-Капитал УК 105 1
Альфа-Банк 1786 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 754 1
Федеральное казначейство России 1794 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2550 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11881 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2737 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4269 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31348 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14244 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6224 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12904 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 862 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51805 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3955 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6763 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21536 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6375 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5845 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5401 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4462 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16189 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8246 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2187 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24751 1
Автоинформатор 108 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28357 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8214 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2187 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3128 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6938 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1300 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6739 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12213 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 480 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2996 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 773 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4966 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1077 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4816 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 591 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3174 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 728 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 307 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 2
Новые облачные технологии - МойОфис 802 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2299 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 134 1
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 1
НКТ - Р7-графика 31 1
НКТ - Р7-Офис 397 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 58 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 1
Протек - Здравсити 26 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 310 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 250 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2779 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 48 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 64 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
Шадаев Максут 1026 2
Урусов Виктор 131 2
Кирьянова Александра 138 2
Галкин Николай 109 2
Суровец Дмитрий 78 2
Панченко Иван 146 2
Глазков Александр 139 2
Козырев Алексей 324 2
Глухов Иван 29 2
Малевицкая Алла 6 2
Челидзе Джимшер 32 2
Цыганков Дмитрий 37 2
Аникин Дмитрий 46 2
Коптелов Андрей 111 1
Кузнецов Андрей 71 1
Шарак Андрей 63 1
Заржецкий Александр 37 1
Назаров Алексей 71 1
Попова Мария 141 1
Серова Елена 320 1
Викторов Алексей 10 1
Павлов Иван 76 1
Маликин Андрей 11 1
Хургес Михаил 13 1
Зыляев Николай 9 1
Мелихов Андрей 4 1
Волынец Инна 2 1
Желнова Алина 27 1
Евраев Михаил 262 1
Мезенцев Александр 16 1
Кирпо Александр 9 1
Казьмин Никита 9 1
Сабынин Андрей 36 1
Лигачев Глеб 87 1
Врацкий Андрей 138 1
Сахаров Александр 75 1
Клепиков Алексей 117 1
Онищенко Владислав 97 1
Пирогова Ирина 29 1
Томилов Алексей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 146952 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43739 2
Европа Восточная 3107 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1491 1
Россия - СФО - Кемеровская область 919 1
Россия - СФО - Новосибирск 4368 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5852 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24478 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18920 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7136 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 291 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14727 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 387 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4051 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2184 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 614 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1189 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 521 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 227 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8800 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51910 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48697 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13848 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2454 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4726 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3206 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 318 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2776 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4735 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3282 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 787 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 318 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16552 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5028 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7068 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6033 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4914 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
РАН - Российская академия наук 1906 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 172 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1129 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2050 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 1
CNews AWARDS - награда 524 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351082, в очереди разбора - 760758.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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