Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шанс ГК ОхотАктив
Группа компаний «Шанс» и сеть магазинов «ОхотАктив» — холдинг, импортирующий товары для охоты, туризма, рыбалки и активного отдыха. Это 6 оптовых филиалов в России, а также более 80 розничных магазинов от Владивостока до Калининграда.
Шанс ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
|Шадаев Максут 1026 2
|Урусов Виктор 131 2
|Кирьянова Александра 138 2
|Галкин Николай 109 2
|Суровец Дмитрий 78 2
|Панченко Иван 146 2
|Глазков Александр 139 2
|Козырев Алексей 324 2
|Глухов Иван 29 2
|Малевицкая Алла 6 2
|Челидзе Джимшер 32 2
|Цыганков Дмитрий 37 2
|Аникин Дмитрий 46 2
|Коптелов Андрей 111 1
|Кузнецов Андрей 71 1
|Шарак Андрей 63 1
|Заржецкий Александр 37 1
|Назаров Алексей 71 1
|Попова Мария 141 1
|Серова Елена 320 1
|Викторов Алексей 10 1
|Павлов Иван 76 1
|Маликин Андрей 11 1
|Хургес Михаил 13 1
|Зыляев Николай 9 1
|Мелихов Андрей 4 1
|Волынец Инна 2 1
|Желнова Алина 27 1
|Евраев Михаил 262 1
|Мезенцев Александр 16 1
|Кирпо Александр 9 1
|Казьмин Никита 9 1
|Сабынин Андрей 36 1
|Лигачев Глеб 87 1
|Врацкий Андрей 138 1
|Сахаров Александр 75 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Онищенко Владислав 97 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Томилов Алексей 12 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
|РАН - Российская академия наук 1906 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 172 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351082, в очереди разбора - 760758.
Создано именных указателей - 172260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.