ГК «Шанс» внедрила систему бизнес-аналитики PIX BI

Группа компаний «Шанс», один из игроков российского и европейского рынка средств защиты растений, завершила первый этап автоматизации аналитических процессов, внедрив систему бизнес-аналитики PIX BI. Внедрение было реализовано при участии воронежского офиса компании «Первый Бит» и направлено на повышение эффективности работы аналитических подразделений и отдела продаж. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

«PIX BI показала себя как мощный инструмент, полностью отвечающий требованиям крупного производственного бизнеса. Мы рады, что смогли реализовать проект быстро, точно и с высокой степенью адаптации под реальные задачи заказчика. Это пример успешной цифровизации без боли», — сказал Руслан Громов, руководитель проекта от компании «Первый Бит».

В рамках проекта была развернута платформа PIX BI с полным набором необходимых компонентов, интегрированных в корпоративную ИT-инфраструктуру ГК «Шанс». Специалисты настроили автоматическую передачу данных из «Корпоративного Хранилища» в PIX BI, обеспечив бесперебойный обмен информацией без участия пользователей и с минимальной нагрузкой на серверы. Были разработаны и внедрены дашборды, охватывающие ключевые показатели по продажам и реализации, которые позволяют проводить детализированный анализ вплоть до уровня отдельных транзакций.

«С PIX BI мы принимаем решения в разы быстрее: то, что раньше занимало часы, теперь занимает секунды. Руководители получают данные моментально — вплоть до конкретного заказа — без обращения к специалистам. Сама аналитика стала доступна всем: РОПы и торговые представители сами контролируют планы и работу с клиентами через дашборды, что снижает нагрузку на отдел и повышает вовлечённость команды. Гибкие фильтры помогают быстро выявлять точки роста и оперативно корректировать работу», — сказал Роман Сахненко, руководитель аналитического центра ГК «Шанс».

Автоматизация процессов формирования отчетности полностью исключила необходимость ручной выгрузки и обработки данных, а руководство компании получило современный инструмент оперативного контроля, позволяющий отслеживать бизнес показатели с точностью до одного дня и самостоятельно анализировать их по любым параметрам в режиме реального времени.

«PIX BI — это платформа нового поколения, разработанная для гибкой и быстрой адаптации под задачи компаний любого масштаба. Наше решение сочетает в себе удобство визуализации, высокую производительность и продуманные механизмы интеграции с существующими системами. Мы рады, что PIX BI помогает таким крупным игрокам, как ГК „Шанс“, строить современную и эффективную аналитику и уверенно двигаться в сторону цифровизации», — сказал Владимир Иткин, старший директор по продажам PIX BI.

Внедрение PIX BI стало важным шагом для ГК «Шанс» в развитии собственной аналитической платформы и позволит в дальнейшем масштабировать систему на новые бизнес-направления, включая HR-аналитику и мониторинг производственных показателей.