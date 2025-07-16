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Огородников Василий
УПОМИНАНИЯ
|16.07.2025
|Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
|28.09.2021
|Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
Огородников Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 59 1
|Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 226 1
|Починок Николай 12 1
|Михалев Евгений 91 1
|Зинкевич Сергей 61 1
|Петров Алексей 34 1
|Бараблин Михаил 5 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Минаев Алексей 10 1
|Калинин Андрей 33 1
|Гурзов Константин 19 1
|Яковлев Иван 1 1
|Белошицкий Антон 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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