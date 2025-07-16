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Огородников Василий


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Огородников Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10412 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 469 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Крок - Croc 1788 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 1
Crayon. 19 1
8578 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 171 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 59 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 226 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12233 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1943 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4534 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9766 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 902 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16403 1
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1132 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2941 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1538 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 325 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8333 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14032 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1168 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5681 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6978 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1575 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11529 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15670 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1185 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11875 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7204 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25142 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16565 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22104 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7004 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30894 1
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4186 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3371 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 714 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13066 1
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VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1231 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6412 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 324 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10697 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4329 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 535 1
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