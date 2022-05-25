Разделы

Росатом РИР Лига Цифровой Экономики Cloudate

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Cloudate

Облачная платформа вычисления и хранения данных, предоставления интерфейса управления и среды разработки.

 

УПОМИНАНИЯ


Облачные сервисы 2022 1
25.05.2022 Михаил Бараблин -

Михаил Бараблин, партнер Лиги Цифровой Экономики: Наша платформа закрывает все потребности по управлению разработкой

 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 3
Selectel - Селектел 418 1
Broadcom - VMware 2437 1
Softline - Софтлайн 3116 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 142 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 1
8728 1
Samsung Electronics 10490 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 487 1
Крок - Croc 1791 1
Crayon. 19 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 128 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 180 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 61 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 49 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1142 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 570 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 916 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 403 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 229 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1377 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4388 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 540 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2743 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1585 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1573 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 968 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 389 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 70 1
Oracle Java - язык программирования 3281 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1063 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 609 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 1
Microsoft Azure 1438 1
Apache Hadoop 443 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 44 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 188 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 49 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 35 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud DLI - SberCloud Data Lake Insight 5 1
Apache Sqoop 2 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud BI 6 1
Microsoft CAF - Microsoft Cloud Adoption Framework 3 1
Бараблин Михаил 5 3
Исаев Дмитрий 48 1
Соловьев Михаил 30 1
Захарченко Антон 10 1
Пимков Сергей 12 1
Жигалова Алина 11 1
Калинин Андрей 33 1
Починок Николай 12 1
Михалев Евгений 96 1
Зинкевич Сергей 63 1
Петров Алексей 34 1
Предтеченский Петр 18 1
Минаев Алексей 10 1
Огородников Василий 7 1
Гурзов Константин 19 1
Яковлев Иван 1 1
Белошицкий Антон 2 1
Репьев Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Норвегия - Королевство 1823 1
Польша - Республика 1996 1
Турция - Турецкая республика 2456 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
Аренда 2541 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 205 1
Миграция населения - Миграционные службы 431 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2482 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 983 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Экономический эффект 1158 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 337 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4246 1
Аудит - аудиторский услуги 2952 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 587 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Gartner - Гартнер 3592 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

