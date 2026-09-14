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Яковлев Иван

СОБЫТИЯ


14.09.2026 В Чувашии улучшили связь в центре локальной культуры 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Яковлев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 249 1
Samsung Electronics 11137 1
МегаФон 10925 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 669 1
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Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
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Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 152 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 94 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 256 1
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