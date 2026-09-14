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Яковлев Иван
СОБЫТИЯ
|14.09.2026
|В Чувашии улучшили связь в центре локальной культуры 1
|28.09.2021
|Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Яковлев Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 94 1
|Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 256 1
|Белошицкий Антон 2 1
|Кошкин Алексей 26 1
|Починок Николай 12 1
|Михалев Евгений 98 1
|Зинкевич Сергей 79 1
|Бараблин Михаил 5 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Минаев Алексей 11 1
|Калинин Андрей 34 1
|Огородников Василий 7 1
|Гурзов Константин 19 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.