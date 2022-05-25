Разделы

Бараблин Михаил


УПОМИНАНИЯ


Облачные сервисы 2022 2
25.05.2022 Михаил Бараблин -

Михаил Бараблин, партнер Лиги Цифровой Экономики: Наша платформа закрывает все потребности по управлению разработкой

 2
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 3
06.09.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Бараблин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 3
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Selectel - Селектел 418 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 366 2
Crayon. 19 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 487 2
Microsoft Corporation 25046 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 321 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 290 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 225 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 1
Samsung Electronics 10490 1
Крок - Croc 1791 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Broadcom - VMware 2437 1
Softline - Софтлайн 3116 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
8728 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 142 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 46 1
Alibaba Group 443 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 128 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 180 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 61 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 2
CarPrice - Карпрайс 38 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 49 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1142 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 403 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1617 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1377 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  708 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 570 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 916 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 395 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3367 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1375 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5200 1
DevOps - Development и Operations 999 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 505 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 429 1
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 346 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 188 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 254 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Cloudate 3 3
Microsoft Azure 1438 2
Google Cloud Platform - GCP 329 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 21 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 1
Microsoft Office 365 966 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Oracle Java - язык программирования 3281 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1063 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 1
Apache Hadoop 443 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 44 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 609 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 188 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 35 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 968 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 389 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 70 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 49 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud DLI - SberCloud Data Lake Insight 5 1
Apache Sqoop 2 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud BI 6 1
Microsoft CAF - Microsoft Cloud Adoption Framework 3 1
SUSE OpenStack Cloud 5 1
Калинин Андрей 33 2
Михалев Евгений 96 2
Гурзов Константин 19 2
Предтеченский Петр 18 2
Петров Алексей 34 2
Минаев Алексей 10 2
Главчев Владимир 21 1
Чумаченко Константин 11 1
Седов Анатолий 6 1
Определенов Владимир 20 1
Воронков Михаил 10 1
Буйлов Юрий 13 1
Суслин Андрей 4 1
Анохин Константин 3 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Рогов Илья 8 1
Ким Илья 2 1
Коровко Вадим 17 1
Починок Николай 12 1
Зинкевич Сергей 63 1
Огородников Василий 7 1
Яковлев Иван 1 1
Исаев Дмитрий 48 1
Соловьев Михаил 30 1
Захарченко Антон 10 1
Дубровин Андрей 3 1
Пимков Сергей 12 1
Белошицкий Антон 2 1
Жигалова Алина 11 1
Репьев Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Турция - Турецкая республика 2456 1
Польша - Республика 1996 1
Норвегия - Королевство 1823 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2482 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
Аренда 2541 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 747 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 343 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
Экономический эффект 1158 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 337 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4246 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 205 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Миграция населения - Миграционные службы 431 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 983 1
Аудит - аудиторский услуги 2952 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 587 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
Gartner - Гартнер 3592 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 349 1
