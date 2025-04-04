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Селигдар Золото Селигдара

Селигдар - Золото Селигдара

ПАО «Селигдар» является одной из российских золотодобывающих компаний с опытом работы в отрасли более 47 лет. Основными добываемыми металлами являются золото и олово. Запасы золота – 272 тонны, запасы олова – 405 тыс. тонн. Активы Холдинга «Селигдар» расположены в шести регионах РФ: Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Алтайский край, Республика Бурятия, Хабаровский край, Чукотка.

 

 

Тимур Щербинко, Начальник управления информационных технологий, Селигдар "Почему предприятия выбирают собственную разработку?"  Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва


04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 2
25.04.2023 МТС построит сеть Private LTE на золотодобывающих предприятиях «Селигдар» в Якутии 4

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Селигдар и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 89 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 266 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4046 1
Yandex - Яндекс 7552 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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