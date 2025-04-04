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Селигдар Золото Селигдара
ПАО «Селигдар» является одной из российских золотодобывающих компаний с опытом работы в отрасли более 47 лет. Основными добываемыми металлами являются золото и олово. Запасы золота – 272 тонны, запасы олова – 405 тыс. тонн. Активы Холдинга «Селигдар» расположены в шести регионах РФ: Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Алтайский край, Республика Бурятия, Хабаровский край, Чукотка.
Тимур Щербинко, Начальник управления информационных технологий, Селигдар "Почему предприятия выбирают собственную разработку?" Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва
Селигдар и организации, системы, технологии, персоны:
|Фрейнкман Владимир 6 1
|Алдошин Олег 28 1
|Татаринов Сергей 1 1
|Уткин Владислав 21 1
|Путин Владимир 3219 1
|Щербинко Тимур 2 1
|Путин Сергей 63 1
|Михалев Евгений 90 1
|Беляев Владислав 87 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Малахов Андрей 6 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Логинов Артем 8 1
|Заянц Илья 46 1
|Головин Сергей 12 1
|Молчанов Юрий 3 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Карпенко Ирина 4 1
|Любин Александр 2 1
|Анисов Ян 20 1
|Бурченко Евгений 17 1
|Логейко Дмитрий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146952 3
|Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 959 1
|Армения - Республика 2306 1
|Беларусь - Белоруссия 5769 1
|Австрия - Австрийская Республика 1313 1
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