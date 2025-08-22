Получите все материалы CNews по ключевому слову
Фрейнкман Владимир
УПОМИНАНИЯ
Фрейнкман Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 765 1
|АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
|Иванов Олег 145 1
|Онищенко Дмитрий 4 1
|Апполонова Светлана 5 1
|Санарова Елена 9 1
|Касперский Евгений 326 1
|Гусев Дмитрий 74 1
|Капцан Даниил 6 1
|Свириденко Андрей 98 1
|Алдошин Олег 29 1
|Татаринов Сергей 1 1
|Дмитриев Алексей 56 1
|Лебедева Ирина 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379368, в очереди разбора - 738657.
Создано именных указателей - 181430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.