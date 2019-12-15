Операторам продадут частоты для 5G только, если они работают на российском «железе», которого нет

ГКРЧ готовит аукционы для 5G-частот в миллиметровом диапазоне

В распоряжении CNews оказались материалы предстоящего заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), намеченного на 24 декабря 2019 г. Одним из вопросов станет принятие решения об аукционе по распределению частот в миллиметровом диапазоне (25,25-27,5 ГГц) для сетей пятого поколения сотовой связи (5G).

Предполагается установить, что в данном диапазоне минимально необходимый участок частот должен составлять 200 МГц. При этом ширина суммарно выделяемых на одного оператора полос частот не должна превышать 800 МГц.

ГКРЧ еще осенью 2019 г. планировала рассмотреть данный вопрос. Изначально предполагалось провести аукцион с 11 федеральными лотами. В девяти лотах были бы полосы частот шириной по 200 МГц, в одном – 300 МГц, еще в одном – 150 МГц.

Рассмотрение вопроса было перенесено. Затем ГКРЧ планировала выставить на аукцион шесть лотов. У четырех из них, федеральных, планировалась ширина по 400 МГц, еще у двух, региональных, - 250 МГц и 400 МГц).

Победители новых частотных аукционов должны будут использовать только отечественное оборудование, которого пока нет

Теперь же планируется выставить на аукцион всего два лота, причем оба региональных. То есть аукцион будет проводиться отдельно для каждого региона. В одном лоте будет полоса частот шириной 400 МГц (25,5-25,9 ГГц), в другом – полоса частот шириной 250 МГц (25,25-25,5 ГГц).

Федеральные операторы смогут взять 5G-частоты без аукциона

Как пояснил замминистра связи Олег Иванов, такое резкое сокращение числа лотов связано с тем, что «большая четверка» сотовых операторов – «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Ростелеком» - смогли договориться о создании совместного предприятия (СП) для аккумулирования 5G-частот.

Разговоры о совместном строительстве 5G-сетей ходили больше года. Первоначально планировалось, что объединение операторов будет получать частоты в наиболее загруженных диапазонах – до 6 ГГц. Сейчас же планируется, что новое СП будет получать частоты во всех диапазонах, включая миллиметровый.

В этом случае прорабатывается вариант, что будущее СП без аукциона получит частоты в миллиметровом диапазоне, говорит Иванов. Аукцион же с региональными лотами. По его словам, будет интересен не столько операторам связи, сколько различного рода «технологам», желающим протестировать данную технологию: представителям бизнеса, региональным властям, губернаторским структурам и т.д.

Пресс-служба «Мегафона» заявила, что компания «не видит ни экономической целесообразности, ни технической возможности в строительстве сетей в тех участках спектра, которые Минкомсвязи планирует выставить на аукцион». По мнению компании, основным диапазоном для развертывания 5G в России, как и во всем мире, должен быть диапазон 3,4-3,8 ГГц, а другие частоты возможны к использованию как «комплиментарные». В «Ростелекоме» и МТС сообщили, что будут изучать условия предстоящего аукциона, пресс-служба «Вымпелкома» отказалась от комментариев.

Обязательное использование отечественного оборудования

Между тем, в проекте решения ГКРЧ появился новый весьма важный пункт. Победители аукционов должны будут использовать базовые станции, включенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Данный реестр появился летом 2019 г. в рамках соответствующего постановления Правительства. Его ведет Минпромторг, который объединил новый реестр с ранее действовавшим Реестром телекоммуникационного оборудования российского производства.

В реестр могут войти российские организации, в которых россиянам принадлежит более 50% акций. Данная организация должна быть разработчиком программного обеспечения (ПО), используемого в соответствующем телекоммуникационном оборудовании, а также быть разработчиком его конструкторской документации и правообладателем используемых в них полезных моделей. Производство должно осуществляться в России, а с июня 2021 г. в оборудовании должны использоваться российские интегральные схемы первого и второго уровня.

Как говорит глава Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов, член экспертного совета при Минпромторге по присвоению статус отечественного производителя телеком-оборудования Светлана Апполонова, сейчас в данном реестре нет отечественного 5G-оборудования. «Отечественная промышленность, не имея соответствующего производственного задания и гарантии закупок от операторов связи, не будет начинать его выпускать, - считает Апполонова. - Выглядит странно, что, не сформировав требования к оборудованию, уже ставятся требования об его обязательном использовании. Возможно, это означает, что иностранные производители тем или иным способом смогут войти в реестр».

Недовольство операторов связи

Операторы связи в неофициальных беседах выражают крайнее недовольство намерениями властей обязать их использовать отечественное оборудование. По словам топ-менеджера одного из сотовых операторов, российская радиоэлектронная промышленность фундаментально отстает от зарубежных и не имеет никаких предпосылок ее догнать – в России нет ни своих технологий в данной области, ни ноу-хау, ни материалов.

«Требование об обязательном использовании отечественного оборудования приведет к появлению совместного предприятие между некой госструктурой и зарубежными вендорами (Ericsson/Huawei/Nokia), - продолжает собеседник CNews. – При этом никаких новых технологий данное предприятие не предоставит, так как специально для России никто новых разработок делать не будет. Но, благодаря «бумажному» статусу отечественного производителя, это предприятие станет монопольным производителем с высокими ценами, низким качеством и дефицитом продукции».

Вице-президент отечественного производителя телекоммуникационных решений «Протей» Владимир Фрейнкман считает, что российским производителям надо помогать иным образом. «В 5G, за исключением базовых станций (5G NR gNodeB) и антенн, не будет классического телекоммуникационного оборудования, которое можно было бы назвать аппаратным обеспечением, - говорит он. - Будут функции, которые будет реализовываться развернутым на серверах либо в облаке программным обеспечением. Довольно странно вписывать в реестр оборудования функции или программное обеспечение».

«Логичнее использовать реестр отечественного ПО от Минкомсвязи, так как именно права на исходные коды и интеллектуальная собственность представляют наибольшую ценность, - говорит Владимир Фрейнкман. - В России уже ведутся разработки соответствующего ПО, как в виде полностью самостоятельной разработки, так и на базе решения с открытым кодом».