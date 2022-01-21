«Сбер» заплатит по 80 тыс. рублей за успешные рекомендации Java-разработчиков

«Сбер» запустил открытую реферальную программу для поиска Java-разработчиков на вакансии в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. За кандидата, который пройдет испытательный срок в компании, рекомендатель сможет получить 80 тыс. руб.

Партнером проекта выступает сервис «Работа.ру», который разработал специальную страницу рекомендаций и агрегирует информацию от рекомендателей для передачи работодателю.

Принять участие в программе могут все желающие, у которых среди друзей есть опытные Java-разработчики. Кандидаты на вакансии должны знать о рекомендации и быть готовыми рассмотреть предложения от компании. Важно также, чтобы соискатели не проходили отбор на вакансии «Сбера» за последние 6 месяцев. В реферальной программе в качестве рекомендателей могут участвовать и ИТ-рекрутеры, а если специалист хочет продолжить сотрудничество со «Сбером» на проектной основе, при отправке данных на сайте программы нужно отметить галочку «я рекрутер».

Основные требования к кандидатам на вакансии Java-разработчиков – уровень Middle и Senior с опытом коммерческой разработки более 2 лет.

Что такое геокластер и чем он может быть полезен владельцам бизнеса Бизнес

Екатерина Малькова, исполнительный директор-начальник центра подбора ИТ-специалистов «Сбера», сказала: «Многие компании привлекают кандидатов с помощью внутренней реферальной программы, в рамках которой сотрудники рекомендуют своих знакомых и получают за это вознаграждение. Мы же решили не ограничиваться таким подходом и дать возможность абсолютно любому человеку порекомендовать своих друзей на вакансии «Сбера». Для нас это новый источник привлечения, а для рекомендателей – хороший способ получить дополнительный доход».

Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру», сказал: «По нашим данным, 44% россиян считают поиск работы через друзей и родных наиболее удобным и проверенным методом. При этом, такой инновационный подход как внешние реферальные программы для поиска кандидатов пока только начинают свое развитие в России. Среди банков и крупных ИТ-компаний «Сбер» – один из первых использует этот новый инструмент рекрутмента. Мы уверены, что такой подход будет намного более эффективным, чем классические приемы подбора ИТ-специалистов».