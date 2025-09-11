Разделы

Бизнес Кадры
|

Четверть компаний планируют расширение штата с осени

Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и узнали планы работодателей на новый бизнес-сезон. В исследовании, проведенном в августе 2025 г., приняли участие более 300 представителей бизнеса из всех регионов России. Об этом CNews сообщили представители «Работа.ру».

С началом нового бизнес-сезона 25% компаний планируют значительное расширение штата сотрудников, демонстрируя ожидания роста и активного развития. В то же время, большая часть бизнеса (63%) ориентирована на сохранение текущего кадрового состава, а меньшая доля компаний (12%) планирует сокращение численности персонала.

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость
Цифровизация

При этом 57% компаний планируют сосредоточить свое внимание на оптимизации внутренних процессов в грядущем бизнес-сезоне. 24% намерены расширить географию присутствия, а 19% — улучшить клиентский сервис. 7% компаний планируют менять позиционирование, 6% — запускать новые продукты или услуги. По 5% компаний сосредоточатся на сокращении расходов на рекламу и увеличении количества точек продаж.

Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка»: «Ядро роста российского рынка труда смещается в сторону секторов, обеспечивающих цифровую трансформацию и операционную эффективность бизнеса. Наибольший спрос и, как следствие, самые конкурентоспособные предложения по оплате труда сейчас сосредоточены в ИТ-секторе, производстве и промышленности, логистике и сфере развития клиентского опыта. Именно эти отрасли уже сейчас активно наращивают штат и остро нуждаются в высококвалифицированных специалистах: от аналитиков и разработчиков до специалистов по интеграции сложных систем и менеджеров по развитию сервиса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

В России острый дефицит опытных программистов, кругом одни джуны. Работодатели зверствуют и требуют навыков, которых у них нет

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

Глава Airbnb: те, кто лишится работы из-за ИИ, могут пойти в повара, массажисты и сантехники

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Китайцам втихую запретили любое сотрудничество с NASA

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще