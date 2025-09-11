Четверть компаний планируют расширение штата с осени

Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и узнали планы работодателей на новый бизнес-сезон. В исследовании, проведенном в августе 2025 г., приняли участие более 300 представителей бизнеса из всех регионов России. Об этом CNews сообщили представители «Работа.ру».

С началом нового бизнес-сезона 25% компаний планируют значительное расширение штата сотрудников, демонстрируя ожидания роста и активного развития. В то же время, большая часть бизнеса (63%) ориентирована на сохранение текущего кадрового состава, а меньшая доля компаний (12%) планирует сокращение численности персонала.

При этом 57% компаний планируют сосредоточить свое внимание на оптимизации внутренних процессов в грядущем бизнес-сезоне. 24% намерены расширить географию присутствия, а 19% — улучшить клиентский сервис. 7% компаний планируют менять позиционирование, 6% — запускать новые продукты или услуги. По 5% компаний сосредоточатся на сокращении расходов на рекламу и увеличении количества точек продаж.

Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка»: «Ядро роста российского рынка труда смещается в сторону секторов, обеспечивающих цифровую трансформацию и операционную эффективность бизнеса. Наибольший спрос и, как следствие, самые конкурентоспособные предложения по оплате труда сейчас сосредоточены в ИТ-секторе, производстве и промышленности, логистике и сфере развития клиентского опыта. Именно эти отрасли уже сейчас активно наращивают штат и остро нуждаются в высококвалифицированных специалистах: от аналитиков и разработчиков до специалистов по интеграции сложных систем и менеджеров по развитию сервиса».