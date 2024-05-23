Концерн «Телематика» будет создавать роботов и нейроинтерфейсы

Концерн «Телематика» и НПО «Андроидная техника» создали совместное предприятие «Р-Телематика», сферы деятельности которого включают разработку, серийное производство и внедрение промышленных робототехнических комплексов. Кроме того, среди направлений новой организации – создание и развитие ИИ и нейроинтерфейсов. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Телематика» Алексей Нащекин.

Совместное предприятие объединяет компетенции и экспертизу организаций для реализации задач промышленной робототехники и займется разработкой решений, которые позволят роботизировать рутинные, опасные и трудоемкие процессы.

«Мы уже применяем на практике созданные нами вместе с научными институтами технологии машинного обучения, компьютерного зрения, предиктивной аналитики, цифровизации и роботизации различных транспортных процессов. Объединение с НПО «Андроидная техника», которое специализируется на робототехнике, бионике, искусственном интеллекте, – это следующий шаг в развитии направления роботизации концерна. Мы уже можем представить первые образцы нашей совместной работы, например, робота-расцепщика, который стал результатом объединения наших экспертиз. Такие механизмы полностью автономны, уменьшают количество опасных операций, выполняемых людьми, и высвобождают персонал для других задач. Это позволит частично компенсировать кадровый «голод» в стране, который, по разным оценкам, может составить 2,5 млн человек к 2030 г.», – отметил генеральный директор концерна «Телематика» Алексей Нащекин.

«Отдельным важным вектором совместной работы является развитие направления нейроинтерфейсов (мозг-компьютер). Сейчас в первую очередь речь идет о медицинском назначении нейроинтерфейсов, но области применения могут быть гораздо шире», – сказал Алексей Нащекин.

«Наша задача в том, чтобы технологические и производственные процессы, где задействовано большое количество персонала, были максимально роботизированы. К 2030 г. Россия должна повысить показатель роботизации в стране с нынешних 7,2 тыс. роботов до 95 тыс. Для этого мы работаем над компонентами, технологиями, программным обеспечением и вопросами технической интеграции роботов, взаимодействуя не только внутри нашего совместного предприятия, но и с активно развивающейся отраслью робототехники в целом», – сказал генеральный директор «Р-Телематика», председатель правления «Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления» Евгений Дудоров.