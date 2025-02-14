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Робототехника RMS Robotics Management System Системы управления роботами



14.02.2025 Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM 1
06.09.2024 Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками 1
18.06.2024 Пожарный робот CITIC прошел испытание на учениях МЧС 1
11.06.2024 В России начались продажи нового робота-пожарного, который умеет тушить огонь с 60 метров. Видео 2
28.11.2023 Электроника России 1
20.11.2023 В МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России» 1
07.11.2023 Достижения российской электронной промышленности будут представлены на выставке «Электроника России» 1
22.09.2022 «Сбер» перевёл SberShuttle полностью на собственное ПО 1
19.04.2019 «Ронави логистические системы» создала решение для управления складскими роботами с помощью SAP EWM 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Робототехника и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 103 2
CITIC Group 10 2
SAP SE 5280 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
TeamIdea - Тимидея Групп 23 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
Ronavi Robotics - Ронави Роботикс - Ронави логистические системы 7 1
Андроидная техника НПО 14 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 45 1
Комплит - Complete 95 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 440 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 17 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1369 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5322 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5395 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 3
КСБ - Комплексные системы безопасности 1484 3
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PrivacyTech - Digital identity - Цифровая идентичность - Цифровая идентификация 13 2
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Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины 122 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13621 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1718 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8599 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9652 1
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 58 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 1
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LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 993 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1277 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1025 1
Аксессуары 3898 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2111 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4494 1
Сбер - SberShuttle - решение для роботизации складов 3 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1592 1
ИнноДрайв - InnoDrive 3 1
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз - Сахалин-1 10 1
Apple iOS 7835 1
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 10 1
Google Android 14047 1
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro - Dreame X40 Ultra Complete - Dreame L10s Pro Ultra - робот-пылесос 14 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 1
Каинов Илья 9 2
Чурилов Олег 2 1
Кузнецов Станислав 130 1
Россия - РФ - Российская федерация 145110 7
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2920 3
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Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 888 3
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Россия - ПФО - Самарская область 1318 2
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Беларусь - Минск 633 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 88 1
Болгария - Бургас 9 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29233 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18617 3
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1703 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10980 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6143 1
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Зоология - наука о животных 2639 1
Мобильные системы 115 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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