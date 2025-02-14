Робототехника RMS Robotics Management System Системы управления роботами
- Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device - Роботы телеприсутствия
- Робототехника - Роботизация - Robotic Governance
- Коллаборативный робот - кобот - Collaborative robot - cobot
- Робототехника промышленная - Промышленная роботизация
- Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot
- Мехатроника
Робототехника и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 3
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1369 2
|Каинов Илья 9 2
|Чурилов Олег 2 1
|Кузнецов Станислав 130 1
|Мобильные системы 115 1
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