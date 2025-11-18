Получите все материалы CNews по ключевому слову
Xiaomi Dreame Bot Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro Dreame X40 Ultra Complete Dreame X50 Master Dreame L10s Pro Ultra Dreame L30 Ultra робот-пылесос
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2676 9
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 953 2
|Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 476 1
|Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 25 1
|CNews - ZOOM.CNews 1853 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400480, в очереди разбора - 732660.
Создано именных указателей - 185924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.