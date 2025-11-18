Разделы

Xiaomi Dreame Bot Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro Dreame X40 Ultra Complete Dreame X50 Master Dreame L10s Pro Ultra Dreame L30 Ultra робот-пылесос


СОБЫТИЯ

18.11.2025 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM 1
02.06.2025 Инновации с Dreame: искусственный интеллект и «ходячие» пылесосы в домашней уборке 1
25.02.2025 Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM 3
11.02.2025 Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM 1
14.01.2025 Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM 2
21.12.2024 Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM 3
19.11.2024 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM 1
06.09.2024 Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками 3
20.08.2024 Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM 2
15.08.2024 Dreame X40 Ultra Complete: безупречная чистота в каждом уголке 1
18.06.2024 Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты 1
17.05.2024 Компания Dreame Technology представляет три новых роботизированных пылесоса в рамках предстоящей промо-акции «Неделя Dreame» с 16 по 27 мая 5
16.05.2024 Мощное трио для уборки: в «Ситилинке» начались продажи новых роботов-пылесосов L-серии от Dreame 3
29.01.2024 Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты 4
23.12.2023 Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 2
18.12.2023 Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене 2
19.11.2023 Инновации и удобство: в России появятся сразу две модели умных роботов-пылесосов Dreame 2
07.11.2023 На мероприятии компании DREAME бренд анонсировал ребрендинг и новую модель робота-пылесоса Dreame Bot L30 Ultra 3
01.09.2023 Анонсирован новый робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra и ребрендинг компании 3

Публикаций - 19, упоминаний - 43

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 83 17
Комплит - Complete 107 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 703 7
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 198 7
Okami - Оками 15 2
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 33 2
Google LLC 12204 1
Glory 23 1
iRobot - 58 1
Hobot Technology 12 1
Ростех - Автоматика Концерн 1739 1
Yandex - Яндекс 8356 1
Ecovacs Robotics 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2676 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 953 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 476 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 25 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 703 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6821 17
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 274 17
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 70 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10184 13
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3733 9
БТиЭ - Пылесос моющий - Cleaning vacuum cleaner 61 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9307 8
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 300 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17624 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12181 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3970 6
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 175 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8140 6
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 319 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33736 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3314 5
Док-станция - Docking station 546 5
Аксессуары 4107 5
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1132 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3476 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6553 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14329 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2351 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4810 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25549 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1048 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2213 3
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 144 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13555 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1365 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6240 2
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1087 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14761 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 572 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 552 2
Оцифровка - Digitization 4902 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1134 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12919 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 753 2
Xiaomi - Dreame Z10 Station - Dreame H11 Core - Dreame H12 Dual - Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Dual - Dreame H13 Pro - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - Dreame Z30 AquaCycle - серия пылесосов 42 10
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 19 9
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 20 8
Xiaomi - Dreame OmniDirt 7 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 433 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 813 4
Xiaomi - Dreame AI Sage 2 2
Xiaomi - Dreame APS 2 2
Xiaomi - Dreame Dog - собакоробот 2 2
Ecovacs Deebot 15 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1367 2
Ecovacs HOME 5 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 1
VK Combo 84 1
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 1
Xiaomi Mi Home 84 1
Apple iOS 8211 1
Google Android 14623 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 187 1
Polaris IQ Home 31 1
iRobot - Roomba Discovery - Roomba Red - робот-пылесос 14 1
Polaris PVCR - робот-пылесос 15 1
Караулова Юлианна 3 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 10
Россия - РФ - Российская федерация 155834 7
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 385 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18101 2
Япония 13519 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1032 1
Зоология - наука о животных 2781 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25822 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11389 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5246 5
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 686 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5882 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1430 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4347 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2465 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6877 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 201 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 225 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 305 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 318 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1802 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 943 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5584 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5280 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1806 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7304 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31635 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 152 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 437 1
Металлы - Серебро - Silver 795 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 226 1
Английский язык 6858 1
CNews - ZOOM.CNews 1853 1
Международный женский день - 8 марта 370 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400480, в очереди разбора - 732660.
Создано именных указателей - 185924.
