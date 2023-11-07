На мероприятии компании DREAME бренд анонсировал ребрендинг и новую модель робота-пылесоса Dreame Bot L30 Ultra

Производитель высокотехнологичной техники для дома Dreame представил Dreame Bot L30 Ultra, который станет новой вехой в развитии роботов-пылесосов. С ним можно не думать об уборке около 2,5 месяцев, а новые решения позволяют вывести уборку на новый уровень. Так, пылесос отлично справляется с уборкой в труднодоступных местах — например, около плинтусов и мебели. О новом флагмане и других новинках, представленных на мероприятии бренда рассказываем ниже.

Не так давно Dreame представила новые логотип и слоган «Все мечты в одном Dreame», которые еще сильнее отражают стремление компании упрощать сложное и освобождать жизнь пользователей от рутины. Увидеть ребрендинг можно будет уже скоро — на новом роботе-пылесосе Dreame Bot L30 Ultra, который позволяет забыть об уборке на срок до 75 дней.

Освободить время для важного

Максимальная забота для уборки мусора с пола: робот отличается высокой мощностью всасывания (7300 Па) — она отлично справляется с волосами, шерстью, мелкими крошками и даже крупным мусором. А благодаря совместимости модели с комплектом для подключения к водопроводу можно не думать не только об опустошении мусоросборника, но и о заправке чистой и сливе грязной воды.

На Dreame Bot L30 Ultra можно положиться и в чистке ковров: он с легкостью подстроится под пользователя и его квартиру. Он оснащен ультразвуковой системой распознавания ковров, а также специальной технологией, которая улучшает чистку. Так, робот-пылесос может объезжать ковры, заезжать на них, поднимая швабры, а также чистить — с применением влажной или сухой уборки.

Уборка там, где тяжело другим

Dreame Bot L30 Ultra обеспечивает высокое качество уборки даже в труднодоступных местах — например, он тщательно уберет грязь вдоль стен в пределах 2 мм от плинтусов. В этом ему помогают технология MopExtend, которая точно определяет углы и края и выдвигает моющую швабру к стенам, и системы для мытья полов DuoScrub, использующие сразу две высокоскоростные вращающиеся швабры. Такой подход обеспечивает максимальную чистоту — даже около мебели, кухонного гарнитура и других массивных объектов.

Влажная уборка проводится с использованием воды с температурой 58 градусов, что обеспечивает качественную уборку любых поверхностей. Робот-пылесос также может похвастаться интеллектуальной технологией Clear Genius, которая помогает ему обнаруживать загрязнения и мыть пол намного эффективнее.

Навигация для лучшей уборки

Еще одно преимущество Dreame Bot L30 Ultra — это его навигация. Робот выбирает стратегию уборки с помощью системы Pathfinder, а система Al Action и система объезда препятствий с использованием 3D-сканирования делает работу уборщика максимально автономной и качественной. Она позволяет не только легко маневрировать между мебелью, но и объезжать оставленные на полу предметы — без прерывания уборки.

Также были представлены сразу шесть флагманов компании：это высокоскоростные фены для сушки волос Dreame Hair Glory, оснащенные системой генерации отрицательных ионов, пылесосы Dreame H12 Dual, для сухой и влажной уборки с сушкой швабр горячим воздухом и беспроводные пылесосы Dreame Z10 Station премиального дизайна с многофункциональной станцией для сбора пыли и обновленная версия робота-пылесоса DreameBot L20 ultra Complete.

DREAME представила собаку-робота DreameDog — интеллектуального компаньона, который стал еще ближе к домашним животным. Благодаря высокопроизводительному серводвигателю собственной разработки этот четвероногий робот обладает широким диапазоном движения, а его голова легко поворачивается в разные стороны. Встроенный сенсорный модуль DREAME APS 5.0 позволяет собаке-роботу легко ориентироваться в реальном времени, а вычислительный движок DREAME AI Sage точно определяет окружающие объекты и самостоятельно планирует безопасный маршрут.

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Благодаря встроенной эмоциональной системе DreameDog способен использовать зрение и слух, понимать человеческие эмоции и выражать свои собственные. Высокотехнологичная новинка удивит пользователей не только большим количеством новых доступных действий, но и станет любимым питомцем наравне с домашними животными.

Робот-пылесос поступит в продажу 3 ноября 2023 года на официальном сайте и в магазине МВидео в двух моделях. Стоимость Dreame Bot L30 Ultra в черном цвете 119990 рублей, а Dreame Bot L20 Ultra Complete в белом — 99990 рублей со скидкой до 12 ноября (без скидки — 109990 рублей). Также приобрести устройства бренда можно в Технопарке, Ситилинке и магазинах ДНС.