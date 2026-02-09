Разделы

Xiaomi Dreame H11, H12, H13 Dreame Wet and Dry Vacuum Dreame Trouver Dreame R20 Aqua Dreame Z10, Z30 AquaCycle серия пылесосов


СОБЫТИЯ

09.02.2026 Trouver выпустил робот-пылесос, который использует сразу несколько типов насадок для влажной уборки 1
28.12.2025 Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты 9
18.12.2025 Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM 6
15.12.2025 Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM 3
11.12.2025 Trouver представила серию базовых роботов-пылесосов с автономностью до 90 дней 1
18.11.2025 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM 2
06.11.2025 Trouver Z60 Ultra Roller Complete появится в России 4
22.10.2025 Trouver выходит на российский рынок с линейкой аэрогрилей 1
18.09.2025 Dreame представила пылесос для влажной и сухой уборки H12 Dual FlexReach 2
18.09.2025 Trouver представил бюджетный робот-пылесос, который можно не обслуживать 50 дней 2
02.09.2025 Dreame представила мощный ИИ-пылесос для влажной и сухой уборки H15S 1
28.08.2025 Trouver запустил продажи умных зубных щеток в России 3
13.08.2025 В России презентовали новый бренд бытовой техники Trouver 1
07.08.2025 Trouver выпустил самый мощный робот-пылесос 2
10.07.2025 Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник 1
03.07.2025 Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки 1
02.06.2025 Инновации с Dreame: искусственный интеллект и «ходячие» пылесосы в домашней уборке 6
15.04.2025 Dreame представляет моющий пылесос Dreame H12 Pro FlexReach с еще более широкими возможностями уборки 2
15.04.2025 Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой 2
02.04.2025 Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM 5
10.03.2025 Dreame: Сияющая чистота без хлопот 12
25.02.2025 Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM 2
13.02.2025 Начались продажи моющего пылесоса Trouver K30 и версии K30 Mix с расширенными возможностями 5
13.02.2025 Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM 1
11.02.2025 Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM 2
21.12.2024 Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM 2
11.12.2024 Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн 1
22.11.2024 Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж 2
19.11.2024 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM 2
30.10.2024 Dreame представляет робот-пылесос Trouver E30 Ultra со станцией самоочистки 2
15.10.2024 Dreame представляет обновленную модель беспроводного пылесоса Dreame R20 Aqua: теперь с возможностью влажной уборки 2
17.09.2024 «Сеть компьютерных клиник» и Dreame Technology подписали сервисное соглашение 2
20.08.2024 Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM 2
08.08.2024 Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный 1
30.07.2024 Dreame представляет новый моющий робот-пылесос Dreame Trouver S10 3
23.07.2024 Dreame R10 Pro Aqua: глубокая чистка с помощью вращающихся швабр 1
27.06.2024 Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России 1
25.06.2024 Новая эра тщательной высокотемпературной очистки с вертикальным пылесосом H13 Pro от Dreame Technology 1
17.05.2024 Компания Dreame Technology представляет три новых роботизированных пылесоса в рамках предстоящей промо-акции «Неделя Dreame» с 16 по 27 мая 2
16.04.2024 «Ситилинк» запускает продажи вертикальных беспроводных пылесосов Dreame Trouver 5

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 89 35
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 723 13
Комплит - Complete 107 9
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 201 9
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 33 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 127 2
Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic 21 2
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 22 1
Okami - Оками 15 1
Samsung Electronics 10697 1
Amazon Inc - Amazon.com 3161 1
Yandex - Яндекс 8584 1
Xiaomi 2023 1
Apple Inc 12730 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4590 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 206 1
Ring 63 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 290 1
Google LLC 12332 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 135 1
Glory 23 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 189 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 41 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 367 1
Hobot Technology 13 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 14
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 25 4
Groupe SEB - Tefal 100 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1681 2
MegaResearch - Мегаресерч 4 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 997 1
Hyundai Motor Company 421 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 204 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
Геометрия НПО 151 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 712 45
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 32
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 278 22
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 21
БТиЭ - Пылесос моющий - Cleaning vacuum cleaner 61 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 14
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 177 13
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 72 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 11
Аксессуары 4133 11
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 148 10
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2363 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5411 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 9
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 368 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13054 8
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2389 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 573 7
Док-станция - Docking station 547 7
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 6
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6560 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 6
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1123 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25692 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 5
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1111 5
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1147 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 4
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 307 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 4
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 24 12
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 - Dreame F9 - Dreame X40, X50 - Dreame L10, L30, L40, L50 - Dreame MatriX - робот-пылесос 27 12
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 436 11
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 25 8
Xiaomi - Dreame OmniDirt 7 4
Google Android 14810 4
Apple iOS 8316 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1189 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 858 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 338 3
Xiaomi - Dreame AI Sage 2 2
Xiaomi - Dreame APS 2 2
Xiaomi - Dreame Dog - собакоробот 2 2
Polaris PVC - Polaris PVCS - Polaris PVCW - пылесос 9 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Xiaomi - Dreame Roboticmower - Dreame A1 - робот-газонокосилка 4 1
Ecovacs Deebot 16 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7402 1
Apple AirPlay 122 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 700 1
Apple Siri - Голосовой помощник 421 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 481 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 559 1
Google Android TV 353 1
Huawei MatePad - серия планшетов 87 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 421 1
Huawei Watch - Умные часы 126 1
Huawei TruSleep 19 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 56 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 1
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 172 1
Infinix Zero - серия смартфонов 8 1
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 58 1
Mozilla Servo - браузер 7 1
Apple iPhone 13 179 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 835 1
Anker PowerCore 5 1
Polaris IQ Home 31 1
Федоров Александр 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 15
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 15
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 177 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18353 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 17
Зоология - наука о животных 2792 17
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1430 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11448 9
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 225 4
Металлы - Серебро - Silver 796 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 3
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 204 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 3
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 317 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 341 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 2
Ergonomics - Эргономика 1690 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 305 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 231 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Сон - Somnus 457 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 281 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 215 1
Международный женский день - 8 марта 373 1
