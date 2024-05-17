Компания Dreame Technology представляет три новых роботизированных пылесоса в рамках предстоящей промо-акции «Неделя Dreame» с 16 по 27 мая

Ведущая компания по производству умной техники для дома запускает промо-акцию, в которой будут участвовать три новые модели роботов-пылесосов бренда: робот-пылесос Dreame L10s Pro Ultra, робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen 2 и робот-пылесос Dreame L10s Plus. Наслаждайтесь моментом, мы позаботимся обостальном.

Все три модели высокотехнологичных, современных пылесосов обладают системой экстремального всасывания Vormax™ мощностью в 7000 Па, что позволяет с легкостью убирать даже самый мелкий мусор в доме.

Модель робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra оснащена, взятой с предыдущей флагманской модели, технологией MopExtend™, которая используется для тщательной уборки труднодоступных мест в доме, а именно настенных плинтусов, ножек столов, стульев и внешних углов стен. Качественная уборка дома производится практически бесконтактно, поскольку робот-пылесос автоматически проводит очистку швабр для влажной уборки с помощью горячей воды при температуре 58°C, а затем полноценную сушку. Одним из преимуществ данного робота-пылесоса является наличие системы интеллектуального объезда препятствий и генерация room-to-room стратегии уборки Pathfinder. Стоит отметить, что, в отличие от предыдущих моделей, у Dreame L10s Pro Ultra зарядка батареи происходит на 30% быстрее, что позволяет сделать уборку эффективнее. Максимальное время работы роботизированного пылесоса до 220 минут, которые позволяют без особых усилий очистить до 205 м2 площади за одну зарядку.

Промо-цена модели Dreame L10s Pro Ultra – 94990 руб. вместо 99990 руб.

Бесшумная и мощная уборка – это про робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen 2. Он идеально подойдет для тех, кто хочет содержать свой дом в чистоте, практически не замечая процесс его работы. Вместе с этим специальная, мощная система всасывания Vormax™ позволит качественно провести чистку даже в труднодоступных местах. Если вам необходимо провести уборку разных поверхностей, то пылесос Dreame L10s Pro Gen 2 сможет в этом помочь, ведь он способен проводить наведение порядка большого количества поверхностей (от твердого пола до мягкого, коврового покрытия) с помощью ультразвукового обнаружения ковров с динамической регулировкой всасывания , обеспечивающей очень комфортную окружающую среду. Помимо этого, наличие системы DuoScrub™ гарантирует качественную очистку любых поверхностей дома за счет двух высокоскоростных вращающихся швабр со встроенным моющим средством, работающих под давлением.

Промо-цена модели DreameBot L10s Pro Gen 2 – 35990 руб. вместо 38990 руб.

Добиться безупречно чистых полов вам поможет еще одна инновационная модель робота-пылесоса Dreame L10s Plus, которая способна бесшумно улавливать 99,7% частиц на любых поверхностях. Благодаря встроенному ультразвуковому детектору, робот-пылесос способен определять тип поверхности и мгновенно настраивать нужную стратегию уборки. Вы сможете взаимодействовать с роботом-пылесосом бесконтактно за счет автоматического очищения пылесборников и гибкого управления с помощью специального приложения, где можно настроить персонализированную уборку. На телефоне вам будет доступен выбор режима, мощности всасывания, а также схемы и время уборки. Мощный аккумулятор позволяет работать пылесосу до 155 минут и убирать на территории масштабом до 145 квадратных метров.

Промо-цена модели DreameBot L10s Plus – 49990 руб вместо 54990 руб.

Помимо данных моделей новых роботов-пылесосов, в рамках недельной промо-акции будут участвовать такие продукты от компании Dreame Technology, как:

Вертикальный пылесос Dreame Z10 Station – промо-цена 43990 руб.

Моющий пылесос Dreame H12 Dual – промо-цена 44990 руб.

Фен Dreame Hair Glory Master – промо цена 12990 руб.

Раскройте всю мощь высокотехнологичных инновационных роботов-пылесосов от бренда Dreame и наслаждайтесь моментом, мы позаботимся об остальном.