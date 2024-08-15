Dreame X40 Ultra Complete: безупречная чистота в каждом уголке

Dreame представляет новый робот-пылесос «7 в 1» – X40 Ultra Complete, совмещающий в себе новейшие технологии и расширенные возможности уборки для автономного поддержания высокого уровня чистоты.

14 августа бренд бытовой техники Dreame представил свой инновационный усовершенствованный флагман – X40 Ultra Complete и другие новинки бренда. На мероприятии также был объявлен первый амбассадор бренда – российская эстрадная певица и телеведущая Юлианна Караулова.

«Юлианна — талантливая певица и телеведущая, которая своим творчеством меняет мир к лучшему. Мы же делаем это с помощью нашей техники — создаем новые продукты, внедряем инновационные решения, чтобы вы могли наслаждаться каждым моментом жизни и сосредоточиться на том, что любите. Уверены, наше партнёрство — это начало чего-то большого», – сказал Марк Линь, официальный представитель Dreame в России.

«Чистота». Dreame X40 Ultra Complete выводит эффективность уборки робота-пылесоса на совершенно новый уровень. Технология SideReach благодаря выдвижению боковых щеток убирает пыль даже в самых труднодоступных местах, очищая углы между стенами и собирая загрязнения под изогнутыми элементами мебели. а функция выдвижения круглых швабр пылесоса – MopExtend™ RoboSwing – помогает очистить поверхности под низкой мебелью, вдоль плинтусов и вокруг ножек мебели. Также швабры, основная щетка и боковая щетка можно поднимать отдельно для различных сценариев уборки и швабры даже поднимает на высоту более чем 10 мм предотвращает вторичное загрязнение сухой и влажной грязью, особенно при очистке ковров.

Лучшая в отрасли мощность всасывания Vomax 12000 Па позволяет убирать любые типы загрязнений от мельчайшей пыли до волос и более крупного мусора. Оптимизированная конструкция воздуховода обеспечивает эффективное прохождение потока воздуха, предотвращая тем самым возможное засорение труб или фильтров во время уборки.

С помощью модернизированной технологии обнаружения грязи OmniDirt™ интеллектуальная RGB-камера робота-пылесоса X40 Ultra обеспечивает распознавание сложных и липких пятен и их тщательное удаление с поверхности пола. Датчик мутности измеряет степень загрязнения воды для дополнительной промывки швабр, позволяя тем самым эффективно удалять пятна и добиваться еще большей чистоты в доме.

«Автономность». Впечатляющим преимуществом Dreame X40 Ultra Complete является автоматический уход за базовой станцией «7 в 1»: автоматическая очистка швабр водой температурой, автоматическая сушка швабр горячим воздухом, самостоятельно опустошает мусоросборник, автоматическая заправка водой для влажной уборки, автоматическая заправка чистящим средством, комплект для подключения воды для автоматической заправки и слива.

Кроме того, выше были упомянуты 6 функций, одним из самых инновационных функциональных обновлений X40 Ultra является автоматическая очистка швабр и поддона для мытья швабр. Благодаря новому двойному скребку базовая станция с функцией автоматической очистки обеспечивает одновременную промывку швабр горячей водой температурой 70 °C и поддона для их мытья, что позволяет уменьшить количество остатков грязи, предотвратить возникновение неприятных запахов и снизить потребность в очистке вручную, настраивая параметры уборки с 4 уровнями температуры.

Данная система делает обслуживание пылесоса максимально быстрым и комфортным: станция самостоятельно промывает и сушит вращающиеся швабры теплым воздухом в течение 2 часов, чтобы предотвратить образование плесени и неприятного запаха, а после очищает поддон для их мытья.

В новинке также предусмотрена возможность подключить станцию к водопроводу и использовать резервуары для воды и чистящих средств, которые будут автоматически смешиваться в нужной пропорции перед уборкой. Характеристики базовой станции обеспечивают ее автономную работу до 75 дней.

«Технологии». Dreame X40 Ultra Complete предлагает новейшие технологические характеристики, которые обеспечивают не только эффективную уборку, но и комфортное управление пылесосом. Новинка Dreame X40 Ultra Complete оснащена улучшенной RGB-камерой, которая позволяет обнаружить пятна, и системой 3D сканирования помещения, что позволяет пылесосу более точно построить карту помещения, подобрать эффективные маршруты уборки и объезжать до 120 типов предметов, таких как обувь, кабели и прочие вещи. Функция индивидуальной настройки поможет разделить зоны уборки и планировать маршруты с учетом запретных зон. Помимо прочего, в новой флагманской модели также предусмотрены гибкие стратегии очистки ковров, где с помощью индивидуального подхода к уходу за коврами с различной длиной ворса они всегда будут оставаться сухими и чистыми.

Dreame X40 Ultra Complete предусматривает систему управления Clean Genius™, которая позволяет сделать управление пылесосом удаленным и максимально быстрым. Система самостоятельно определяет тип комнаты, покрытия и предлагает наиболее оптимальную стратегию уборки.

Clean Genius идеально подойдет владельцам домашних питомцев, так как пылесос автоматически определяет наличие животного в комнате и проводит уборку с учетом безопасности и комфорта вашего любимца. Через приложение Dreamehome есть возможность взаимодействовать с домашними животными с помощью функции передачи голоса и проверять, чем они занимаются через встроенную в пылесос камеру.

«Dreame X40 Ultra Complete - наш самый умный робот-пылесос на данный момент. После исследований нужд потребителя, мы создали роботизированный пылесос, который тщательно очищает углы и края, требует минимального ручного обслуживания и на основе интеллектуальных систем выстраивает точные карты помещений и составляет максимально эффективные маршруты уборки, – все для вашего комфорта и удобства!» – отметил Марк Линь.

Dreame X40 Ultra Complete – робот-пылесос, который повышает уровень автономности и эффективности для максимального освобождения личного времени и заботы о чистоте дома.

Фото с мероприятия (14.08), будут пополняться в течение дня: https://disk.yandex.kz/d/JMJFW-5BtcBPOQ

Фото с Юлианной: https://disk.yandex.ru/d/FDbopDAQBm9SgA

Фото: 白色版 White и 白色版 White

Стоимость: Робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete – 139990 руб., промо-цена 129990 c 15.08 по 02.09

Каналы продаж: официальный сайт, М.видео, Эльдорадо, ДНС, Технопарк и т.д

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к представителю внешней пресс-службы Dreame, Юлии Тереховой:

e-mail: terehova.j@redline-pr.ru

+7 (925) 669 66 49

Официальный сайт компании Dreame: https://ru.dreametech.com.