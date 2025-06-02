Инновации с Dreame: искусственный интеллект и «ходячие» пылесосы в домашней уборке

Компания бытовой техники Dreame Technology представила инновационные флагманы: роботы-пылесосы Dreame X50 Ultra Complete и Dreame X50 Master, вертикальный пылесос H15 Pro heat, а также Z20 AquaCycle Station.Об этом CNews сообщили представители Dreame Technology.

«2025 г. станет историческим поворотным моментом для Dreame. Мы не просто представляем новые категории — мы пересматриваем ожидания рынка. Следите за инновациями, которые кардинально изменят ваш опыт взаимодействия с технологиями умного дома», — Марк Линь, директор российского офиса Dreame Technology.

Dreame X50 Ultra Complete. Dreame X50 Ultra Complete — робот-пылесос нового поколения, созданный для бесперебойной и тщательной уборки в домах со сложной планировкой. Уникальные выдвижные ножки ProLeap™ позволяют устройству преодолевать пороги и ступени до шести см, а навигационная система VersaLift™ автоматически регулирует высоту сенсоров, обеспечивая доступ под низкую мебель. Эффективную очистку любых покрытий гарантирует мощная система Vormax™ с силой всасывания до 20 000 Па, а технология HyperStream™ с двумя щетками противоположного вращения позволяет легко справляться с пылью, мусором и волосами, при этом делая уборку тише и бережнее.

Инновации с Dreame

Интеллектуальный подход к разным типам загрязнений делает каждую уборку максимально результативной. При сухой уборке основная и боковая щетки опускаются для захвата пыли и шерсти, а швабра остается приподнятой, чтобы не намочить ковры. Полный цикл автоматизирован благодаря системе AceClean™ DryBoard и станции PowerDock™ 8 в 1 с функциями самоочистки, стирки швабр горячей водой, их сушки, дозаправки и опустошения. Возможность подключения к водопроводу делает X50 Ultra Complete по-настоящему автономным, а интеллектуальная система OmniDirt™ сама определяет степень загрязнения и выбирает оптимальный режим работы.

Стоимость: Робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete —149,99 тыс. руб, промо цена 139,99 тыс. руб. (с 30.05 по 9.06).

Dreame X50 Master. Dreame X50 Master сочетает компактные размеры с мощными возможностями. Модель оснащена ультракомпактной базовой станцией шириной всего 24,9 см, что позволяет легко интегрировать ее в интерьер современных квартир. Несмотря на небольшой размер, X50 Master сохраняет все ключевые преимущества старшей модели: мощность всасывания Vormax™ до 20 000 Па, интеллектуальную систему объезда препятствий 3DAdapt™ и технологию ProLeap™ для преодоления порогов и ступеней.

Благодаря системе AceClean™ DryBoard и функции автоматической промывки швабр горячей водой 80 °C пылесос обеспечивает безупречную чистоту без неприятных запахов и следов влаги. X50 Master поддерживает автоматическую заправку водой и слив, автоматическое пополнение чистящего средства и зарядку на базе PowerDock™. Полная автоматизация уборки позволяет пользователю наслаждаться чистотой без лишних забот — до 100 дней без замены пылесборника.

Стоимость: Робот-пылесос Dreame X50 Master — 159,99 тыс. руб, промо цена 149,99 тыс. руб. (с 30.05 по 9.06).

Dreame H15 Pro Heat. Первый в мире пылесос для влажной и сухой уборки с интеллектуальной шторкой DescendReach™, автоматически поднимающейся и опускающейся в зависимости от скорости движения для удаления разводов и эффективной уборки вдоль плинтусов и под мебелью. Горячая вода температурой 85 °C в системе ThermoRinse™ помогает справляться с въевшимися загрязнениями, а технология ThermoTub™ обеспечивает глубокую очистку щетки при 100 °C с полным погружением и вращением. Уровень загрязнения отслеживается RGB-датчиком, который автоматически выбирает один из трёх режимов очистки.

Мощность всасывания до 22 000 Па и время автономной работы до 72 минут позволяют проводить тщательную уборку на любых поверхностях. Ручка пылесоса раскладывается на 180° для уборки в труднодоступных местах, управление возможно через мобильное приложение. Защита от спутывания волос, плавное движение, стабильное вертикальное положение и тройная система гигиенической безопасности делают использование устройства удобным и безопасным.

Стоимость: Вертикальный пылесос Dreame H15 Pro Heat — 69,99 тыс. руб, промо цена (действует с 30 мая по 9 июня 2025) - 64,99 тыс. руб.

Dreame Z20 AquaCycle Station. Беспроводной пылесос оснащен функцией автоматического удаления пыли, который гарантирует до 100 дней чистки без замены мешка. Система AquaCycle™ использует свежую воду для влажной уборки, обеспечивая эффективное и гигиеничное очищение полов без избыточной влаги. Мощность всасывания 250AW, фильтрация HEPA H14 и умное определение загрязнений обеспечивают глубокую чистоту, а Omni-Brush с технологией CelesTect™ выявляет даже самые мелкие частицы пыли.

Z20 AquaCycle™ Station оснащен моторизованной мини-щеткой, вращающейся мягкой пыльцевой щеткой и гибким адаптером, что делает уборку еще более удобной. Пылесос обеспечивает до 90 минут работы на одной зарядке, а его аксессуары удобно хранятся на специальной подставке. С автоматическим зарядным устройством и легким обслуживанием этот пылесос станет незаменимым помощником по дому.

Стоимость: вертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle Station — 74,99 тыс. руб., со скидкой до 9.06.25 - 67,99 тыс. руб.

На мероприятии бренд анонсировал не только новинки для уборки, но и другие девайсы для повышения пользовательского комфорта и экономии времени. Среди них, очиститель воздуха Dreame AirPursue PM20 и робот-газонокосилка Dreame A1 Pro. Очиститель воздуха оснащен адаптивной регулировкой потока воздуха с реагированием на каждое движение. Благодаря интеллектуальному управлению устройство самостоятельно включается и регулирует направление воздушного потока, а 4-ступенчатая система фильтрации обеспечивает очистку воздуха от крупных частиц и мельчайшей пыли. А для ухода за ландшафтом и загородным участком бренд предлагает робота-газонокосилку A1 Pro, она эффективно и точно составляет карты и маршруты, учитывая заранее заданные запретные зоны. Косилка работает без проводов и справляется с работой при любых условиях и рельефах.