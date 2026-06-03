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БТиЭ Газонокосилки Lawn mowers
СОБЫТИЯ
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БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|Gardena - Гардена Рус 15 7
|Makita - Макита 25 5
|WORX 6 5
|Globe Tools Group - Greenworks 11 4
|Husqvarna - Хускварна 11 3
|Kärcher - Karcher - Керхер 74 3
|Grundfos - Грундфос 12 2
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2876 1
|BMW Group 477 1
|Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 490 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 1041 1
|Hyundai Motor Company 430 1
|Татнефть 240 1
|Boeing 1030 1
|Honda Motor Company - HND 239 1
|Miele - Миле 139 1
|Аквафор 10 1
|Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 150 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 346 1
|Композит 99 1
|Dyson 143 1
|Daewoo 103 1
|BMW Designworks Group 15 1
|101Hotels.com 456 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 1
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