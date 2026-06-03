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БТиЭ Газонокосилки Lawn mowers

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.06.2026 «М.Видео» фиксирует рост спроса на товары для дачи и загородного отдыха 1
29.04.2026 Проводные роботы-газонокосилки возвращаются в фокус 1
26.08.2025 Компании «Татнефть», «ЭР-Телеком Холдинг» и Ujin разработают совместные решения для цифровой реновации малых территорий России 1
25.08.2025 «ВсеИнструменты.ру» запустил на «Яндекс Маркете» витрину с более чем 160 тысячами товаров 1
14.06.2025 Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM 4
02.06.2025 Инновации с Dreame: искусственный интеллект и «ходячие» пылесосы в домашней уборке 2
28.05.2025 «Яндекс»: пик интереса к домашним роботам пришелся на апрель 2025 г.: цены стартуют от 1500 рублей 1
22.05.2025 Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 теперь доступна в Pro-версии 2
01.07.2024 10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM 4
27.06.2024 Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России 2
26.06.2024 От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода 2
27.05.2023 10 способов автоматизировать работу на даче 3
20.09.2022 Обзор аккумуляторной техники для сада Greenworks 1
16.03.2022 Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами 1
27.08.2021 Техника для дачи: помощники для настоящего отдыха 2
04.05.2021 Лучшие роботы-газонокосилки: выбор ZOOM 4
12.04.2021 Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM 3
10.01.2021 8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM 2
28.07.2020 Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM 3
21.07.2020 Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи? 2
16.07.2020 Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях 2
29.05.2019 Роботы-газонокосилки и умные ворота: Smart-техника для частного дома 2
09.04.2018 LG показала в Москве технику будущего 1
21.07.2016 В приложениях «Яндекс.Маркета» появились статьи экспертов и подборки товаров 1
18.04.2014 Новыми газонокосилками Robomow можно управлять с помощью смартфона 1
08.04.2014 ТОП-10 революционных изобретений из фильмов: что сбылось? 1
19.07.2013 Газонокосилка для "Формулы 1" 1
26.08.2010 «Умный» дом можно создать из подручных средств и материалов 1
21.08.2008 Muwi: веселая газонокосилка 1
22.07.2008 Кухонные вытяжки: гид покупателя 1
17.07.2008 Новые кофемашины: содружество Saeco и BMW 1
05.09.2007 Видеоочки – карманная альтернатива 35-дюймовому экрану 1
06.10.2006 Боярский может разбить свою гитару 1
15.08.2002 Создан робот-газонокосильщик 1
15.08.2002 Робот-"таракан" - мастер на все руки 1
09.01.2002 Electrolux: пылесосить будут роботы 1

Публикаций - 38, упоминаний - 62

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 104 7
Yandex - Яндекс 9005 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 496 4
Patriot Memory 78 4
Xiaomi 2161 2
LG Electronics 3718 2
Комплит - Complete 112 2
Google LLC 12559 2
Aqara - Акара.Ру 36 1
ГЕРЦ 1 1
Samsung Electronics 10954 1
Ростех - Автоматика Концерн 1806 1
Western Digital Corporation - WDC 587 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 935 1
BBK Electronics Corp 332 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 423 1
ФОРС - Центр разработки 697 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 130 1
Rubetek - Рубетек 34 1
Fly 213 1
Ring 64 1
ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 71 1
Hikvision - Ezviz 14 1
DViCO 12 1
Ecovacs Robotics - Ecovacs Group 15 1
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 1
iRobot - 61 1
Siemens AG - Siemens Group 2656 1
STARWIND 34 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 40 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
Gardena - Гардена Рус 15 7
Makita - Макита 25 5
WORX 6 5
Globe Tools Group - Greenworks 11 4
Husqvarna - Хускварна 11 3
Kärcher - Karcher - Керхер 74 3
Grundfos - Грундфос 12 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2876 1
BMW Group 477 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 490 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1041 1
Hyundai Motor Company 430 1
Татнефть 240 1
Boeing 1030 1
Honda Motor Company - HND 239 1
Miele - Миле 139 1
Аквафор 10 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 150 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 346 1
Композит 99 1
Dyson 143 1
Daewoo 103 1
BMW Designworks Group 15 1
101Hotels.com 456 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7258 22
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10511 18
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2474 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26391 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8408 8
Триммер - Trimmer 58 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14630 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12717 7
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1755 7
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 751 7
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 302 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9723 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 6
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2184 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7476 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7850 5
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 333 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2456 5
Оповещение и уведомление - Notification 5740 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13338 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21083 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4959 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4523 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1413 4
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 610 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6358 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2026 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1139 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 587 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13125 4
Аксессуары 4235 4
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 633 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6425 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29454 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4268 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 781 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6285 3
Док-станция - Docking station 553 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 6
Xiaomi - Dreame Roboticmower - Dreame A1 - робот-газонокосилка 4 4
Xiaomi - Dreame H11, H12, H13 - Dreame Wet and Dry Vacuum - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - Dreame Z10, Z30 AquaCycle - серия пылесосов 61 3
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 27 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 444 3
Husqvarna Automower 3 3
Google Android 15090 2
Apple iOS 8501 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1261 2
Bosch EasyGrassCut - триммер 3 2
Bosch Indego - Bosch Rotak - газонокосилка 3 2
Hisense - Gorenje TG - Gorenje GBK - водонагреватель 2 1
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 28 1
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 - Dreame F9 - Dreame X40, X50 - Dreame L10, L30, L40, L50 - Dreame MatriX - робот-пылесос 29 1
SDS-Group - REXANT 3 1
Xiaomi - Dreame OmniDirt 8 1
Apple iPad 3978 1
Samsung Galaxy Note 701 1
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 14 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 918 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
Apple iPhone 5 783 1
Apple iPhone 4 798 1
Apple iPad mini 426 1
Apple iPod 1551 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 516 1
Apple iPod Touch 747 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 280 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 731 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 116 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 455 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Apple HomeKit 48 1
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 39 1
LG OLED - серия телевизоров 97 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 38 1
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 1
Potgieter Johan - Потгитер Джон 2 2
Diegel Olaf - Дигел Олаф 3 2
Головин Даниил 34 2
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
Маганов Наиль 2 1
Сапожков Аркадий 1 1
Булахтин Вячеслав 1 1
Schmed Arthur - Шмед Артур 1 1
Zappella Sergio - Запела Сержио 1 1
Комиссаров Дмитрий 244 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
Ширшов Павел 76 1
Романченко Кирилл 4 1
Селезнева Алиса 1 1
Булычев Кир 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 10
Земля - планета Солнечной системы 10812 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5437 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18840 2
Европа 24867 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3112 2
США - Теннесси - Нашвилл 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54209 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2497 1
Япония 13723 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 1
Сингапур - Республика 1933 1
Индия - Bharat 5811 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3413 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
Африка - Африканский регион 3622 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1886 1
Италия - Итальянская Республика 4481 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3006 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3528 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1260 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1168 1
Солнечная система - Solar system 2558 1
Турция - Турецкая республика 2574 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2325 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1684 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
США - Калифорния 4803 1
Германия - Бавария - Мюнхен 483 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1750 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Китай - Шанхай 827 1
Китай - Пекин - Beijing 1083 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 206 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 502 1
США - Флорида - Майами 196 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 29 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 270 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 389 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1088 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6077 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4544 7
Ботаника - Растения - Plantae 1147 7
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 51 5
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 429 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5438 4
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 369 4
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 345 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4443 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1691 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5931 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2992 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6107 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2080 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5659 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21200 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26838 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9047 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11612 2
Английский язык 6977 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1888 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3288 2
Зоология - наука о животных 2842 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 716 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1458 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 489 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 627 2
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 118 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3763 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5865 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4911 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5479 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 409 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1218 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2053 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3351 1
Wikipedia - Википедия 637 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 311 1
Nature 826 1
Helsingin yliopisto - Helsinki University of Technology - Хельсинкский технологический университет 2 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
Helsinki University of Technology - Teknillinen korkeakoulu - Политехнический институт Хельсинки - Хельсинкский технологический университет 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Red Dot Design Award 57 1
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ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290