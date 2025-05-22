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Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 теперь доступна в Pro-версии

Компания Dreame представляет новую модель роботизированной газонокосилки Dreame Roboticmower A1 Pro. Она позволяет подстригать газон как в автоматическом, так и в ручном режиме (с помощью дистанционного управления), при этом не требует для работы установки кабелей или установки RTK-станций. Технология OmniSense на базе 3D лидара позволяет роботу строить точные карты, разбивать участок на зоны и настраивать параметры скашивания индивидуально. Система обнаружения посторонних предметов гарантирует безопасность устройства для детей и домашних питомцев, а также позволяет не задевать кусты, цветы и другие насаждения. Об этом CNews сообщили представители Dreame Technology.

Технические характеристики Dreame Roboticmower A1 Pro: площадь рабочей зоны: до двух тыс. м²; высота среза - три–семь см; ширина среза — 22 см; максимально допустимый уклон: 45%/24°; аккумулятор — 5 Ач; время зарядки — 65 мин; индекс водонепроницаемости — IPX6.

Быстрое и простое составление карт

Некоторые модели роботов-газонокосилок требуют установки кабелей по периметру или RTK-станций для работы. Dreame Roboticmower A1 Pro позволяет обходиться без лишних аксессуаров. Ее лидар высокой точности сканирует местность на 360° по горизонтали и 59° по вертикали относительно горизонта. На основе этих данных робот составляет трехмерную карту участка с точностью до одного см.

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Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 теперь доступна в Pro-версии

Гибкие настройки для каждой зоны

Dreame Roboticmower A1 Pro поддерживать четыре разных режима кошения травы. Для удобства можно разделить весь участок на зоны в приложении Dreame Home. Робот может косить траву по всему участку, по отдельной зоне, по краю зон, а также по выбранному фрагменту в любой зоне. Также настраивается высота травы, которая должна остаться после кошения. Обновленные колеса Pro-модели позволяют еще лучше справляться со сложными участками.

Безопасно для детей, питомцев и растительности

Создатели Dreame Roboticmower A1 Pro позаботились о том, чтобы работа косилки была абсолютно безопасной для окружающих. Технология 3D Point Cloud Data и специальные интеллектуальные алгоритмы позволяют роботу замечать не только статичные, но и двигающиеся предметы на газоне – например, детей или собак. Лидар способен сканировать пространство на 70 м вперед, так что препятствие не станет сюрпризом. Dreame Roboticmower A1 Pro объедет его и продолжит работу. Система сканирования отлично работает как при ярком, так и при слабом освещении.

Максимально автоматизированная работа

Работу Dreame Roboticmower A1 Pro можно настроить по расписанию. В этом случае робот будет выезжать на работу в определенные часы и в полностью автоматическом режиме косить траву. В Pro-модели использована еще более продвинутая система определения дождя — при наличии осадков косилка прекратит работу и вернется к ней, когда погода наладится.

Электроника Dreame Roboticmower A1 Pro следит за зарядом аккумулятора. Если он упадет ниже 15%, устройство отправится на станцию для пополнения запасов энергии, а потом вернется к тому же месту для продолжения кошения.

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В приложении также можно задать запретные зоны, куда косилке заезжать не следует. Это может быть, например, клумба с молодыми растениями или детская песочница.

Простое обслуживание и режим «антикража»

Dreame Roboticmower A1 Pro требует минимальных усилий для ухода. Степень защиты IPX6 позволяет смывать остатки травы обычным садовым шлангом. Также не составит сложностей заменить лезвия на вращающемся роторе — они выполнены быстросъемными, так что инструмент для этой операции не понадобится.

Поскольку такое высокотехнологичное устройство, как Dreame Roboticmower A1 Pro привлекает внимание, производитель предусмотрел для него режим «антикража». При попытке поднять устройство звучит предупреждающий сигнал, а на смартфоне владельца появляется уведомление.

Купить новую модель роботизированной газонокосилки Dreame Roboticmower A1 Pro можно на официальном сайте Dreame, а также в магазине-партнере «Технопарк». Ориентировочная стоимость — 199,99 тыс. руб.

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