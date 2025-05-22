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Xiaomi Dreame Roboticmower Dreame A1 робот-газонокосилка


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Робот-газонокосилка Dreame Roboticmower A1 теперь доступна в Pro-версии 1
01.07.2024 10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM 1
27.06.2024 Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 55 2
Google LLC 11940 1
ФОРС - Центр разработки 648 1
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