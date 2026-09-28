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Все категории 201973
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SDS-Group REXANT

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.09.2026 Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды 1
20.06.2024 Merlion стала официальным дистрибьютором SDS-group 1
18.04.2024 Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов 1
27.05.2023 10 способов автоматизировать работу на даче 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

SDS-Group и организации, системы, технологии, персоны:

SDS-Group - СДС-Группа 1 1
Aqara - Акара.Ру 38 1
Samsung - Harman - JBL 245 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1013 1
Yandex - Яндекс 9359 1
Box inc - box.com - box.net 377 1
Doogee 32 1
Grundfos - Грундфос 12 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
WORX 6 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 24 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2529 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1869 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8591 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27118 2
Типоразмеры гальванических элементов 27 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7421 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1019 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14878 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13359 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10809 1
Док-станция - Docking station 564 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1390 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3099 1
CLIP - Calling Line Identity Presentation 33 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 496 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1175 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 950 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2402 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 177 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1242 1
БТиЭ - Газонокосилки - Lawn mowers 43 1
Фильтр для воды - Water Filter - Водяной фильтр 25 1
Оповещение и уведомление - Notification 6102 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1887 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 245 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 414 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10476 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2771 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2296 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 208 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36698 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3010 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13136 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15545 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 369 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6291 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10664 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7582 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10833 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10033 1
SDS-Group - Kranz 1 1
Xiaomi Outdoor Security Camera - Xiaomi Outdoor Bluetooth Speaker 7 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 536 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 980 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 1
Apple HomeKit 50 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 39 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 218 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5271 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 296 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 380 1
Карпушкин Сергей 2 1
Ачкасов Евгений 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 168155 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5521 2
Солнечная система - Solar system 2574 1
Земля - планета Солнечной системы 10901 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4739 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3331 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1962 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7686 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1392 1
Ботаника - Растения - Plantae 1176 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 640 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1463 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Комары кровососущие - Culicidae - семейство двукрылых насекомых 25 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 450 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 495 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2076 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4606 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27615 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
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