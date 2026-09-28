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SDS-Group REXANT
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|28.09.2026
|Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды 1
|20.06.2024
|Merlion стала официальным дистрибьютором SDS-group 1
|18.04.2024
|Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов 1
|27.05.2023
|10 способов автоматизировать работу на даче 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
SDS-Group и организации, системы, технологии, персоны:
|SDS-Group - СДС-Группа 1 1
|Aqara - Акара.Ру 38 1
|Samsung - Harman - JBL 245 1
|Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1013 1
|Yandex - Яндекс 9359 1
|Box inc - box.com - box.net 377 1
|Doogee 32 1
|Grundfos - Грундфос 12 1
|Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
|WORX 6 1
|Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 24 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168155 2
|Солнце - звезда Солнечной системы 5521 2
|Солнечная система - Solar system 2574 1
|Земля - планета Солнечной системы 10901 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.