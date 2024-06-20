Merlion стала официальным дистрибьютором SDS-group

Компания Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с SDS-group, основной специализацией которой является производство и поставка электротехнической и светотехнической продукции.

С момента подписания договора между компаниями портфель Merlion пополнился продукцией собственных торговых марок SDS-group – Kranz, Rexant и PROConnect.

Kranz – широкий ассортимент профессиональных инструментов и оснастки, крепежных элементов, электрооборудования и расходных материалов для строительного дела и ремонтных работ.

PROconnect – бренд кабельной продукции и расходных материалов для монтажа. На рынке представлен с 2011 г. Вся продукция адаптирована для российских условий, сертифицирована в России.

Rexant – бренд кабельной, электротехнической и светотехнической продукции. На сегодняшний день ассортимент насчитывает более 11 тыс. наименований и непрерывно расширяется с учетом тенденций рынка.

«Сотрудничество открывает для наших партнеров и их заказчиков новые возможности: теперь они смогут получить доступ к широкому спектру продуктов SDS-group. Merlion будет продвигать в своём партнерском канале решения SDS-group», – сказал Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion.

«С удовольствием сообщаем о начале работы между компании. Мы хотим поблагодарить дистрибьютора за оперативный старт в начале нашего пути. Благодаря нашей общей работе, нам удастся достичь высоких результатов. Мы ценим стремление Merlion к качеству и ответственный подход к выполнению поставленных задач. Надеемся, что наше сотрудничество со временем только укрепится, и мы сможем продолжать успешное взаимодействие в будущем», – отметил Сергей Карпушкин, менеджер по ключевым клиентам, компания SDS-group.