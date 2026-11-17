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SDS-Group СДС-Группа
SDS-Group специализируется на производстве и поставках электротехнической и светотехнической продукции. Это основная специализация с 1996 года.
СОБЫТИЯ
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|17.11.2026
|Rexant запустил системную гарантию на СКС сроком 25 лет 1
|20.06.2024
|Merlion стала официальным дистрибьютором SDS-group 1
SDS-Group и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
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