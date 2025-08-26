Получите все материалы CNews по ключевому слову
Маганов Наиль
|26.08.2025
|Компании «Татнефть», «ЭР-Телеком Холдинг» и Ujin разработают совместные решения для цифровой реновации малых территорий России 1
|27.06.2017
|Schneider Electric расширяет сотрудничество с «Татнефтью» 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 1
|Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 60 1
|Кирюшкин Илья 1 1
|Романченко Кирилл 3 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Паршиков Алексей 5 1
