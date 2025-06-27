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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177687
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Паршиков Алексей


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 ДОМ.РФ: технологичность девелоперов оценят по новой методике 1
19.09.2024 Решения резидентов «Сколково» создадут цифровое будущее российских городов 1
20.12.2023 «Сколково» создаст бренд для развития экосистемы поставщиков «SK Компас» 1
10.04.2023 В Красноярске подведут итоги I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» 1
27.06.2017 Schneider Electric расширяет сотрудничество с «Татнефтью» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Паршиков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Татнефть - ТатИТнефть - Татнефть ЦОБ - Татнефть Центр обслуживания бизнеса - Татнефть ТЦР - Татнефть Цифровое развитие - Татнефть НТЦ - Татнефть Научно-технический центр 15 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Unicorn - Юникорн 51 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Ovision - Овижн 46 1
Beorg - Биорг 118 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
Schneider Electric 582 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 949 3
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 105 1
Рапид Био 102 1
Татнефть 230 1
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 14 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3148 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 332 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 289 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6111 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12161 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 76 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2256 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21116 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1484 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32216 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12418 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11955 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6605 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1262 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 54 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 1
Макиева Ирина 1 1
Фаттахов Дамир 1 1
Маганов Наиль 1 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Минниханов Рустам 118 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
Павлов Александр 93 1
Михайлик Константин 30 1
Белозеров Георгий 1 1
Кирюшкин Илья 1 1
Файзуллин Ирек 5 1
Заренин Андрей 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 150229 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3040 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 2
Европа Восточная 3110 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1291 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 664 1
Россия - ЮФО - Севастополь 552 1
Россия - УФО - Тюменская область 1205 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 584 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3122 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1455 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 577 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 574 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 922 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 702 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5282 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16808 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5137 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19397 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 923 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 553 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1121 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1367 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5766 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3534 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4098 1
Энергетика - Energy - Energetically 5276 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6049 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2515 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3660 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 371 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368441, в очереди разбора - 750663.
Создано именных указателей - 177687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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