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Паршиков Алексей
УПОМИНАНИЯ
Паршиков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 949 3
|Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 105 1
|Рапид Био 102 1
|Татнефть 230 1
|Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 14 1
|Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 54 1
|ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 1
|Макиева Ирина 1 1
|Фаттахов Дамир 1 1
|Маганов Наиль 1 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
|Павлов Александр 93 1
|Михайлик Константин 30 1
|Белозеров Георгий 1 1
|Кирюшкин Илья 1 1
|Файзуллин Ирек 5 1
|Заренин Андрей 47 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 371 1
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