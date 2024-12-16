Файзуллин Ирек
Файзуллин Ирек и организации, системы, технологии, персоны:
|Autodesk 609 1
|Нанософт 98 1
|Корус Консалтинг ГК 1217 1
|Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 1
|Кредо-Диалог 5 1
|Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Заренин Андрей 47 1
|Манылов Игорь 2 1
|Михайлик Константин 24 1
|Паршиков Алексей 4 1
|Павлов Александр 88 1
|Белозеров Георгий 1 1
|Фаттахов Дамир 1 1
|Макиева Ирина 1 1
|Голиков Александр 16 1
|Хуснуллин Марат 11 1
|Широков Андрей 2 1
|Ковалев Валерий 2 1
|Тимохин Семён 4 1
|Вепрецкая Татьяна 2 1
|Истомин Вадим 1 1
|Викторов Михаил 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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