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Файзуллин Ирек



16.12.2024 Российские разработчики ПО просят власти помочь деньгами импортозамещению софта в строительной отрасли 1
25.09.2024 Получение субсидий на ЖКХ можно будет оформить на «Госуслугах» 1
13.07.2023 В Уфе пройдет IV Международный форум «Умный город – Умная страна» 1
10.04.2023 В Красноярске подведут итоги I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» 1
23.11.2022 Цифровые продукты в сфере строительства на платформе «Гостех» обеспечат существенную экономию бюджетных средств 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Файзуллин Ирек и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 609 1
Нанософт 98 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 1
Кредо-Диалог 5 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 312 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1439 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 1
Стандартизация - Standardization 2130 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 363 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
ЕЦПЭ - Единая цифровая платформа экспертизы 5 1
Минстрой РФ - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 13 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Нанософт - nanoCAD 94 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 207 1
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
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Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Национальный проект 306 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 191 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 34 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Парламентская газета 26 1
Известия ИД 624 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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