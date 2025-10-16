Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно собственникам нежилых помещений

Мобильное приложение «Госуслуги Дом» регулярно пополняется новыми возможностями. После сентябрьского обновления в нем появилась нежилая недвижимость — кладовые, машино-места и другие помещения, находящиеся в многоквартирных домах. Об этом CNews сообщили представители Минстроя.

«Приложение «Госуслуги Дом» является удобным способом проведения голосования на общем собрании собственников — жителям легко проголосовать за нужные решения, даже если они находятся в отъезде. Теперь проводить ОСС в доме стало проще, так как не только собственники квартир, но и владельцы нежилых помещений смогут выразить свою волю в удобное время с помощью смартфона. Гостевой доступ появился в приложении в конце 2024 г., и к текущему моменту уже более 240 тысяч пользователей подключились к объектам недвижимости, которые доверили им другие собственники», — сказал замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

Собственники нежилых помещений получат доступ ко всей функциональности приложения. Помимо участия в ОСС, им будет доступна оплата счетов, передача показаний и другие возможности. При желании они могут делегировать решение вопросов ЖКХ своим близким или арендаторам, выдав гостевой доступ с ограниченным набором самых необходимых функций.

«Приложение уже помогает решать любые вопросы ЖКХ собственникам квартир в многоквартирных домах, частных домов и недвижимости в домах блокированной застройки. Следующая наша цель — внедрить для граждан возможность управлять жильем, которое находится в муниципальной собственности», — сказал Александр Абрамков, генеральный директор АО «Оператор информационной системы».

Приложение установили уже более 12 млн россиян во всех регионах страны, и эта цифра постоянно растет. Этим летом в приложении появилась новая функциональность — звонок в аварийно-диспетчерскую службу по номеру, указанному организациями в ГИС ЖКХ. К сентябрю 2025 г. 78,6 % пользователей могут совершить звонок по верифицированному номеру в случае аварийной ситуации.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг». Жильцам, которые не являются собственниками недвижимости, потребуется получить гостевой доступ от собственника.

О популярности электронного голосования с помощью государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства рассказал Глава Минстроя России Ирек Файзуллин в своем докладе на «правительственном часе» в Государственной Думе России.