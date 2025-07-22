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Arduino Nano


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 В РТУ МИРЭА внедряют дополненную реальность для повышения точности хирургических операций 1
14.02.2025 Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM 1
25.01.2024 Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Arduino Nano и организации, системы, технологии, персоны:

UBtech Robotics 10 2
Arduino Software 67 2
Болид НВП - Bolid 91 1
LEGO 250 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2063 2
Joystick - Джойстик 1136 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9953 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7477 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5649 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5894 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1180 1
Робототехника - Мехатроника 32 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2329 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14070 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12709 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3600 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 263 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1071 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9011 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12692 1
Графический редактор - Graphic Editor 94 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21354 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26326 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4054 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1835 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3156 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1892 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12474 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1373 1
Робототехника - RMS - Robotics Management System - Системы управления роботами 10 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1756 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8154 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24921 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4705 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6172 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10171 1
Arduino IDE 8 2
Blockly Blockly - библиотека для создания среды визуального программирования 6 2
C/C++ - Язык программирования 803 2
Apple macOS 2147 2
Google Android 14386 2
Apple iOS 8029 2
Microsoft Windows 16028 2
СКБ Контур - Контур.Эврика 49 1
Arduino Uno 10 1
Arduino Basic Education 1 1
JavaScript - JS - язык программирования 1275 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 548 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 38 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1148 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1270 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4197 2
Физика - Physics - область естествознания 2723 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 1
Зоология - наука о животных 2721 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2506 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1140 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 520 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14406 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19550 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 238 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2514 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
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