В России начались продажи нового робота-пожарного, который умеет тушить огонь с 60 метров. Видео

Специалисты ведущего дистрибьютора роботизированных платформ в России представили робота CITIC RXR M40D, предназначенного для оперативного тушения пожаров и участия в ликвидации сопутствующих аварий. Для борьбы с огнем робот оснащен специальным модулем, позволяющей добраться до очага пожара на большом расстоянии.

Старт продаж

Компания 3Logic расширяет свое предложение по мобильной робототехнике специализированными устройствами для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) от производителя СITIC. Об этом сообщается на официальном сайте производителя в середине июня 2024 г.

В портфеле представлена модель CITIC RXR M40D на гусеничном шасси - огнеупорная платформа, предназначенная для тушения пожара и спасательных работ. Компания CITIC разрабатывает и производит специализированные решения для ликвидации последствий ЧС. Первым в России роботом для ликвидации последствий ЧС стала модель CITIC RXR M40D.

3logic В России начались продажи нового робота-пожарного, который тушит огонь с 60 метров

CITIC RXR M40D обладает высокой маневренностью, преодолевает подъемы с углом наклона 25°, обладает нулевым радиусом разворота и степенью защиты IP65. Время автономной работы устройства - 10 часов.

«Использование роботов в опасных для человека задачах становится повсеместной практикой. Пожарный робот эффективен в тушении огня наравне с людьми, а в отдельных случаях имеет даже преимущества перед ними. Маневренность и высокая проходимость делают его надежным помощником в ситуациях, которые несут угрозу пожарным и спасателям. Робот будет востребован формированиями МЧС и службами пожарной безопасности промышленных предприятий, для которых важны эффективность в реагировании в случае ЧС и безопасность своих сотрудников», - сказал руководитель направления роботизированных систем 3Logic Илья Каинов.

Пожарный робот имеет следующие конструктивные особенности: лафетный ствол с тремя режимами водомета, отличающиеся уровнем давления и направления водного потока. Максимальный расход воды - 40 л/c, дальность выстрела - 60 м; гусеницы из огнеупорной резины; систему охлаждения; совместимость с различными системами подачи воды.

Робот может тушить пожар на расстоянии до 60 метров

Управление роботом происходит с помощью терминала с экраном. Оператор в режиме реального отслеживает информацию о состоянии устройства, а также получает изображение с видеокамер, чтобы эффективнее действовать в условиях пожара. Это ключевая особенность роботизированной системы, поскольку она позволяет оператору дистанционно управлять роботом с точностью и аккуратностью, сохраняя при этом безопасное расстояние от потенциальных опасностей в радиусе до 1 км.

Внедрение в России

Официальная дата создания первого пожарного робота в России - 18 июня 1984 г., когда на постоянное дежурство по защите памятников деревянного зодчества на острове Кижи заступил первый пожарный робот.

3logic CITIC RXR M40D в работе

В России пожарные роботы эксплуатируются, в частности, Центром по проведению спасательных операций особого риска Лидер, в котором существует Управление робототехнических средств - с 1997 г. В 2006 г. создан Научно-исследовательский центр робототехники (НИЦ Р) во Всероссийском научно-исследовательском институте противопожарной обороны.

Роботизированные установки пожаротушения нашли широкое распространение, защищая тысячи значимых объектов по всей России, в том числе, особо важных и социально значимых: стадионы «Газпром Арена», «Лужники»; космодромы Плесецк, Восточный; аэропорты: Шереметьево, Внуково, Остафьево, Минск; промышленные объекты - заводы «Алмаз-Антей»; объекты нефтегазового комплекса: НПЗ «Сызранский», «Московский», «Туапсинский», «Ачинский» и другие, нефтяные платформы компании «Лукойл», нефтяные морские терминалы в Бургасе и по проекту «Сахалин-1»; объекты энергетики: Ленинградская АЭС, Петрозаводская ТЭЦ.

В России действует ГОСТ Р 53326-2009 «Техника пожарная. Установки пожаротушения роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний, ч.3» и СП5.13130.2009. TK-274 - техкомитет, ответственный за разработку нормативной правовой базы в области пожарной безопасности.

Базовое требование для пожарных роботов - обеспечение нормативной интенсивности орошения, установленное федеральным законом «О пожарной безопасности» ФЗ-123 для установок водопенного пожаротушения. Это требование должно подтверждаться при программном тушении минимальной (диктующей) площади, определяемой Сводом правил СП5.13.130.

Пожарные роботизированные системы

Использование роботизированных систем при тушении пожаров все чаще изучается, поскольку пожарные регулярно подвергаются опасным условиям для спасения жизней. Роботизированная система - это механическое устройство, которое выполняет задачу, используя датчики для восприятия окружающей среды, компьютерные программы для управления роботом на основе его среды и человека-оператора для помощи в работе робота. Одно из перспективных направлений разработки пожарных роботов - роботы-аватары, которые позволят операторам безопасно работать на пожарах.

Для поддержки пожарных разрабатываются различные роботизированные системы из-за широкого спектра пожаров, включая пожары, затрагивающие конструкции, транспортные средства, самолеты, корабли и дикую природу. В дополнение к широкому спектру сценариев пожара, функциональные возможности, включенные в роботизированную систему, возможно, должны различаться для поддержки пожарных в таких задачах, как оценка размера пожара, идентификация попавших в ловушку людей, определение местоположения пожара, мониторинг условий, контроль распространения пожара и тушение.

Для тушения пожаров разработаны два основных типа роботизированных систем: стационарные и мобильные системы. Стационарные системы, такие как автоматические пожарные мониторы, используются в тех случаях, когда существует значительная опасность пожара и пожар необходимо быстро потушить. Некоторые примеры применения включают площадки для посадки самолетов, складские помещения, а также туннели. Эти системы оснащены УФ- и/или ИК-датчиками, помогающими локализовать пожар и направлять средства подавления на огонь. Мобильные системы обладают более продвинутыми функциями, помогающими оператору в навигации и выполнении более широкого круга задач.