Каинов Илья


СОБЫТИЯ


05.02.2026 Robort by 3Logic Group автоматизировал уборку склада площадью 20 000 м2 1
28.11.2024 РТУ МИРЭА в сотрудничестве с Robort открывает программу переподготовки на базе человекоподобных роботов 1
18.11.2024 «Северсталь» провела тестирование робота с отечественным лидаром 1
31.10.2024 Robort представляет флагманского робота-гуманоида Unitree G1 1
03.10.2024 3Logic Group предлагает промышленную робособаку Unitree B2 на колесных опорах 1
18.06.2024 Пожарный робот CITIC прошел испытание на учениях МЧС 1
11.06.2024 В России начались продажи нового робота-пожарного, который умеет тушить огонь с 60 метров. Видео 1
10.06.2024 Пожарный робот пополнил портфель 3Logic Group 1
02.04.2024 3Logic Group предлагает вузам комплексное решение для обучения робототехнике 1
02.02.2023 Ход строительства под контролем: робособаки под управлением ПО, разработанным 3Logic Group, протестированы в добывающей компании 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Каинов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 120 7
Unitree Robotics 15 4
3Logic Group - Robort 3 2
Dephan - Дефан 2 1
Северсталь Инфоком 94 1
CITIC Group 10 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 44 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 24 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 27 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6928 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1653 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 4
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 3
Робототехника - Роботы-питомцы - Robotic pet - Собакоробот - Робособака - Робот-собака - Киберсобака - Robotic dogs 36 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5976 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 307 2
Робототехника - RMS - Robotics Management System - Системы управления роботами 11 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 262 2
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 147 1
VSLAM - visual simultaneous localization and mapping - моментальная визуальная локализация и ориентирование 3 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4847 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 803 1
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 79 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2054 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 375 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 188 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
Робототехника - Мехатроника 37 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 230 1
3Logic Group - Citic RXR - пожарный робот 3 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1164 2
C/C++ - Язык программирования 854 2
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз - Сахалин-1 11 1
AGILEX Bunker Mini - AGX-BMINI 1 1
Google Android 14809 1
Linux OS 11004 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
3Logic - Raskat ПК 21 1
3Logic - Робособака 1 1
3Logic - FragMachine 10 1
Магомедов Шамиль 2 1
Кудж Станислав 31 1
Колупаев Денис 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 625 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 962 1
Беларусь - Минск 677 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1334 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 440 1
Образование в России 2564 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 266 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 229 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1114 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 679 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 43 1
