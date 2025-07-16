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Unitree Robotics Unitree G1


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 В центре Москвы открылся Qubot — первый и единственный в России шоурум-магазин робототехники и ИИ 1
31.10.2024 Robort представляет флагманского робота-гуманоида Unitree G1 6

Публикаций - 2, упоминаний - 7

Unitree Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 110 1
Unitree Robotics 8 1
3Logic Group - Robort 3 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15670 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371976, в очереди разбора - 749859.
Создано именных указателей - 178414.
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