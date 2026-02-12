Создан гуманоидный робот-универсал для работы на складе

Китайская компания Geek+ создала и уже готова масштабировать производство для складов робота-андроида, способного выполнять не специализированные, а разнообразные функции для всей цепочки складских операций.



Робот-универсал

Китайская компания Geek+ создала робота-андроида Gino 1, способного выполнять разнообразные задачи, работая на складе, пишет ТАСС. Компания заявила, что это первый в мире складской робот-универсал.

Gino 1 предназначен для всей цепочки складских операций, сообщили представители компании, что открывает возможности для создания полностью автономных складов. Производство Geek+ уже готово к масштабированию разработки.

Geek+ седьмой год подряд сохраняет первое место на мировом рынке автономных мобильных роботов (AMR). Такие данные отчета Interact Analysis за 2025 г. компания приводит на своем сайте.

Нейросеть Kandinsky Универсальные роботы-андроиды смогут полностью заменить людей на складе

По ее собственным данным, за шесть месяцев 2025 г. ее выручка выросла на 31% в годовом исчислении до 1,025 млрд юаней (более $145 млн), валовая прибыль увеличилась на 43,1% в годовом исчислении до 360 млн юаней (около $51 млн). Чистый убыток за указанный период сократился более чем на 90% (11,9 млн юаней или примерно $1,7 млн).

Складские гуманоиды

Новая разработка китайской робототехнической компании может, например, сортировать различные объекты, перемещать коробки, упаковывать предметы и даже проводить инспекцию на складе.

Интеллектуальная система зрения Gino 1 позволяет ему распознавать объекты, обходить препятствия и совершать точные манипуляции руками, оборудованными тремя пальцами. Поднять робот способен груз весом до 20 кг.

Разработчик планирует накапливать данные в процессе эксплуатации андроида и оптимизировать за счет этого его работу. Роботизированные решения Geek+, как указано на ее сайте, работают на базе собственной интеллектуальной платформы управления складом.

Китай обгоняет все страны мира

Китайские роботы-гуманоиды заняли в 2025 г. 80% рынка, как писал CNews в феврале 2026 г. по данным аналитики Counterpoint Research. Лидером в 2025 г. стала шанхайская компания AgiBot (30,4%). Следующие три места заняли китайские Unitree (26,4%), UBTech Robotics (5,2%) и Leju Robotics (4,9%).

Общемировой объем поставок гуманоидных роботов составил в 2025 г. около 16 тыс. единиц. Илон Маск (Elon Musk) с его роботом Optimus занял пятую позицию в рейтинге (4,7%), а Tesla смогла поставить лишь около 150 гуманоидных роботов, что соответствует примерно одному проценту мирового рынка.

Согласно прогнозу Counterpoint Research, уже в 2027 г. объем продаж гуманоидных роботов превысит 100 тыс. ед. При этом около 72% от общего количества планируется направить именно на замещение человеческого труда на производственных и промышленных объектах.

По прогнозам Interact Analysis, к 2030 г. AMR будут составлять почти половину всех развернутых мобильных роботов. Geek+ на своем сайте выразила надежду возглавить следующую волну автоматизации складов. В регионе EMEA она уже занимает первое место по доле рынка AMR.

В России, по информации «Яндекса» на июль 2025 г., в сортировочном центре СДЭК в Санкт-Петербурге задействованы 95 мобильных роботов Geek+, помогающих обрабатывать заказы и справляться с пиковыми периодами.