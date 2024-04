3Logic Group предлагает вузам комплексное решение для обучения робототехнике

Компания 3Logic Group предлагает готовый комплект для обучения студентов по робототехническим специальностям. Комплект включает в себя роботизированную платформу с 3D-лидаром, рукой-манипулятором и ПО для управления всех устройств через единый интерфейс. Его использование позволит готовить квалифицированных специалистов с практикой программирования на основе открытой платформы ROS (Robotic Operating System). Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Минцифры России планирует увеличить число бюджетных мест по специальностям робототехники и радиоэлектроники до 20% в российских вузах. Инициатива поддержана Министерством науки и высшего образования, которое разрабатывает новые стандарты образовательных программ.

3Logic Group предлагает комплексное решение для обучения по специальности «робототехника». Комплект включает в себя бионическую робоплатформу Unitree Go2, 3D-лидар, руку-манипулятор и ПО. В составе комплекта могут поставляться модели робособак Go2 EDU и Go2 EDU Plus. Софтверная часть решения представляет собой единый интерфейс управления для всех устройств — самой робоплатформы и дополнительного оборудования на ней.

Бионическая платформа Unitree Go2 — это новейшая версия робособаки от компании Unitree. Модель оснащена технологией искусственного интеллекта, умеет распознавать речь и различные объекты, а также выполнять ряд команд. С помощью 3D-лидара и руки-манипулятора робот получает дополнительные возможности: лучше ориентируется в пространстве в разных условиях, манипулирует предметами и переносит их.

Предлагаемый 3Logic Group комплекс может служить многофункциональной тестовой моделью для преподавателей и студентов образовательных учреждений по специальностям робототехники. Он поддерживает программирование на платформе с открытым исходным кодом ROS на языках C++ и Python.

3Logic Group является официальным и эксклюзивным дистрибьютором Unitree в России. Компания обладает необходимыми сертификатами соответствия на роботизированные устройства и криптографическими нотификациями ФСБ России и может предлагать робототехнический комплекс в рамках тендерных процедур. Также она оказывает услуги технической поддержки и консультирует по вопросам эксплуатации.

Сегодня робоплатформы разных версий в целях обучения уже используют крупнейшие технические вузы: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИРЭА, МФТИ, университет «Иннополис», Сколковский институт науки и технологий и пр.

«Робототехника сегодня в числе одной из самых перспективных сфер в ИТ. Вузы готовы отвечать на острый спрос на специалистов этой области, но он невозможен без технический основы — специальных комплексов для обучения. Мы готовы делиться с образовательными учреждениями не только передовыми решениями, но и своим опытом в области робототехники, помогать с методологией и сопровождением», — сказал Илья Каинов, руководитель направления роботизированных систем 3Logic Group.